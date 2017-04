Centrul comercial Baneasa Shopping City, ce cuprinde atat mall-ul cu acelasi nume, cat si centrul comercial Feeria, situat in continuarea proiectului de retail, genereaza anual un trafic de 16,6 milioane de vizitatori, situandu-se in topul punctelor de atractie in retail la nivelul intregii tari.

Centrul comercial Baneasa Shopping City a implinit anul acesta 9 ani de activitate la finalul carora peste 150 de milioane de vizite au fost acumulate pe tot parcursul acestor ani.

Baneasa Shopping City a inregistrat in fiecare an evolutii atat in ceea ce priveste performanta de business, cat si in privinta ofertei comerciale.

Centrul comercial Baneasa Shopping City, situat in nordul Capitalei, si-a deschis portile pe 18 aprilie 2008, cand peste 120.000 de vizitatori au trecut pragul in primul weekend de functionare, iar de atunci, numarul vizitelor a crescut in fiecare an, avansul mediu anual fiind de 7%.