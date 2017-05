Dedeman, liderul pietei locale de bricolaj, cu afaceri care la nivelul anului trecut au depasit pragul de 1 miliard de euro, apasa padala investitiilor si in acest an, dupa ce in ultimii compania condusa de fratii Dragos si Adrian Paval si-au concentrat actiunile spre extinderea retelei si consolidarea business-ului.

Nici 2017 nu va fi trecut cu vederea de cei doi oameni de afaceri, care au in plan inaugurarea a cel putin doua noi spatii comerciale in tara, precum si demararea unor noi investitii la nivel national, in ceea ce reprezinta planul fratilor Paval de a depasi pragul de 50 de magazine pe intreg teritoriul Romaniei.

Dupa ce in urma cu doi ani de zile wall-street.ro scria despre achizitia unui teren in imediata vecinatate a magazinului IKEA din Baneasa, proprietarii Dedeman pun la punct ultimele detalii pentru cea mai importanta inaugurare a lantului de retail de pana in prezent – investitia de 35 de milioane de euro a celui mai mare magazin Dedeman din Romania.

Oficialii companiei inca nu au stabilit o data exacta pentru deschiderea spatiului comercial din nordul Capitalei, insa lucrarile sunt aproape de finalizare.

Compania bacauana a demarat in toamna anului trecut un amplu proces de recrutare pentru proiectul Dedeman Baneasa, in care vor lucra aproximativ 200 de angajati.

In vizorul proprietarilor Dedeman se mai afla o noua locatie in Bucuresti – in zona Pantelimon, un teren achizitionat la inceputul anului 2015 de la familia Prigoana. Spatiul disponibil inca nu este sigur daca va fi reprezentat de un magazin sau de un spatiu logistic.

Tot pe lista retailerului de bricolaj se mai afla un spatiu comercial in Turda, oras situat la nici 30 de minute de Cluj, care este pe lista inaugurarilor in acest an. In viitorul magazin din localitatea Turda vor lucra circa 130 de angajati, potrivit reprezentantilor companiei.

Intr-un interviu acordat wall-street.ro in toamna anului trecut, Dragos Paval, proprietarul Dedeman, sustinea ca planurile companiei vizeaza depasirea pragului de 50 de unitati la nivel local, iar noua tinta a retailerului bacauan, specializat in comercializarea de solutii pentru casa si gradina, este de a ajunge la 55 de magazine la nivelul intregii tari, cu 11 mai multe decat are in prezent.

"Avem in plan sa inauguram magazine de o dimensiune adaptata oraselor mai mici, iar printre acestea sunt locatii precum Turda, Lugoj, Medias, Sf. Gheorghe si altele. Avem deja doua magazine la Constanta, Timisoara si Iasi , iar in Bacau avem in constructie al doilea magazin. In Brasov, am reusit sa achizitionam terenul necesar si cautam solutii sa amplasam al doilea magazin la Cluj si in Craiova", a declarat Dragos Paval in septembrie 2016.

Seful Dedeman preciza la acel moment ca se asteapta ca cele 11 viitoare spatii comerciale din Romania sa fie deschise pe parcursul urmatorilor 2-3 ani.