Primele doua cladiri ale proiectului vor fi inaugurate in urmatoarele luni si vor avea o suprafata totala inchiriabila de 31.000 mp, iar Vastint va pune la dispozitia chiriasilor, pentru aceasta prima etapa, un numar de 630 de locuri de parcare. Printre cei mai importanti chiriasi din Timpuri Noi Square se numara companiile Kruk, Fratelli, Impact Hub sau DCS Plus.

“Prin acest pas ne extindem serviciile de property management in cladirile de birori din Bucuresti si din tara, asta in conditiile in care Timpuri Noi Square este cel mai mare complex de cladiri de birouri din Romania”, a declarat Luiza Moraru, head of retail & asset services in cadrul CBRE Romania

CBRE isi adauga astfel in portofoliul de property management inca o cladire de birouri de clasa A, fiind consultantul de real estate cu cele mai multe mandate de property management si leasing din piata romaneasca.

CBRE are in administrare proiecte de aproximativ 390.000 mp in Bucuresti si alte cinci orase din tara.

Compania de consultanta imobiliara CBRE asigura managementul Green Gate, Sun Offices, Sun Plaza si Veranda Shopping Center din Bucuresti, Vivo Cluj, Vivo Constanta, Vivo Baia Mare, Vivo Pitesti si Felicia Shopping Center din Iasi.

CBRE este una dintre cele mai mari companii de consultanta imobiliara prezente pe piata din Romania, segment pe care mai activeaza nume precum JLL, Colliers, Cushman & Wakefield Echinox, Knight Frank sau ESOP Consulting.