Romania se situeaza in topul tarilor europene cu cel mai nou stoc de malluri, dar si cele mai noi proiecte comerciale de pe intreg continentul, in conditiile in care 82% din centrele comerciale functionale la finalul anului 2016 au fost livrate in ultimii 10 ani, fata de o pondere de doar 38% la nivelul Europei.

In acest fel, dintr-un stoc existent de malluri (fara retail park-uri si galerii comerciale) de aproape 2,1 milioane de metri patrati, aproape 1,7 milioane de metri patrati au fost livrati in perioada 2007 – 2016.

In acest clasament, Romania este depasita doar de Bulgaria si Serbia, care de asemenea intra in categoria pietelor emergente din ultimii zece ani, in timp ce pietele mature, precum Germania, Franta si Marea Britanie, se afla in partea inferioara a topului, in conditiile in care mai putin de 20% din stocul comercial al acestor tari a fost construit in ultimii zece ani, potrivit unei analize a companiei de consultanta imobiliara Cushman & Wakefield, firma care detine la nivel local compania Cushman & Wakefield Echinox.

Anul trecut, pe piata europeana au fost finalizate centre comerciale cu o suprafata inchiriabila de circa 4,5 milioane de metri patrati, in scadere cu 6% fata de 2015. Romania, cu livrari de 229.000 mp, a contribuit cu 5% la stocul nou finalizat la nivel european.

In Europa Centrala si de Est (ECE), livrarile de centre comerciale au scazut cu 17% in 2016, dupa un declin de 11% in 2015. Activitatea puternica de dezvoltare din ultimii zece ani a dus la o crestere semnificativa a densitatii centrelor comerciale in multe dintre capitalele regiunii. Praga, Bucuresti si Budapesta sunt exceptiile, deoarece densitatea centrelor comerciale este sub media densitatii din Europa Centrala si de Est.

Rusia continua sa fie cea mai mare piata de dezvoltare a centrelor comerciale din Europa Centrala si de Est, in ciuda faptului ca livrarile de 1,2 milioane de metri patrati realizate in 2016 au fost la cel mai scazut nivel din 2005.

In 2016, Europa de Vest a inregistrat o crestere de 15% a livrarilor de centre comerciale. Franta a fost din nou cea mai activa tara din aceasta regiune si va continua sa fie activa si in viitor, datorita increderii consumatorilor si a brandurilor internationale intrate pe piata. Italia si Spania au inregistrat o crestere puternica in anul 2016, in timp ce activitatea de dezvoltare in regiunea Benelux a fost robusta, fiind finalizate proiecte „cheie”, precum Docks Bruxelles. Activitatea de dezvoltare in Marea Britanie a scazut cu 17% fata de anul precedent.

Romania, in vizorul investitorilor: „Dezvoltatorii se vor orienta spre zonele cu o densitate scazuta”

Bucurestiul, Praga sau Budapesta sunt trei dintre orasele in care densitatea centrelor comerciale de mari dimensiuni raportate la numarul de locuitori este relativ scazuta, iar acest lucru va atrage si mai mult atentia actualilor sau a potentialilor investitori de a accesa noi oportunitati de dezvoltare.

„In viitor, ne asteptam ca dezvoltatorii sa se orienteze catre zonele in care exista o densitate scazuta a stocului de centre comerciale, cheltuieli de consum ridicate si riscuri reduse sau stocul existent a ajuns la maturitate si are nevoie de imbunatatiri, reamenajari sau extinderi. (...) In ultimii ani, concurenta puternica din partea altor segmente de comert cu amanuntul si schimbarea comportamentului consumatorilor au obligat proprietarii centrelor comerciale sa caute modalitati de a se diferentia prin oferta lor. Cresterea cumparaturilor online si progresul tehnologic creeaza provocari, dar si oportunitati pentru proprietarii de centre comerciale, in conditiile in care cumparatorii cauta sa-si sporeasca experienta de cumparaturi fizice cu o experienta sociala / de petrecere a timpului liber. Activitatea de dezvoltare se concentreaza din ce in ce mai mult pe noile formate, cu o prezenta mai puternica a operatorilor din industria alimentara si a bauturilor, de petrecere a timpului liber si de divertisment, pentru a spori traficul si timpul petrecut in centrul comercial”, apreciaza specialistii Cusman & Wakefield.

Cushman & Wakefield Echinox este unul dintre cei mai activi consultanti imobiliari pe segmentul de retail, domeniu pe care se mai regasesc nume precum CBRE, JLL, Colliers International sau Knight Frank. Per total, in T1 2017, departamentul de retail al C&W Echinox a intermediat tranzactii de inchiriere in suprafata de aproximativ 8.500 mp in Bucuresti si in tara.