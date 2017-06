Dedeman, cel mai mare retailer de bricolaj din Romania, companie care a depasit anul trecut pragul de 1 miliard de euro in afaceri, a inaugurat concept-store-ul din zona Baneasa, cel mai mare spatiu comercial de profil din Romania, dar si cea mai mare investitie intr-un magazin de profil la nivel local.

Magazinul Dedeman Baneasa, care se intinde pe o suprafata de aproximativ 30.000 mp a fost realizata prin intermediul unui efort investitional ce s-a ridicat la circa 36 de milioane de euro, dublu fata de cat ar costa cea mai moderna unitate deschisa de retailerul de bricolaj pana in prezent in Romania.

Inca de la primele ore ale diminetii, cand magazinul si-a deschis portile, clientii au luat cu asalt spatiul comercial, dar, surprinzator, desi parcarea era plina, in magazin nu existau cozi, asta datorita optimizarii foarte bune a spatiului din interior.

Culoarele noului magazin Dedeman Baneasa sunt foarte largi, iar accesul in zonele importante sau de interes din magazin se face usor, iar acest lucru se observa in zonele care atrag mai mult trafic, asa cum ar fi sectorul materialelor de constructii, al zonei de gradina sau ciar si la casele de marcat.

Un element de noutate este reprezentat de parcarea subterana, pe care Dedeman a amenajat-o clientilor sai, si care va dispune de peste 250 de locuri de parcare. In zilele toride de vara, in cazul unor intemperii sau a conditiilor meteo nefavorabile este o optiune de luat in calcul.

Dedeman a achizitionat terenul de 50.000 mp din zona Baneasa, detinut de catre Aviatia Utiliara, in urma cu trei ani de zile, in urma unei investitii de aproximativ 16 milioane de euro. Desi a fost programat pentru o deschidere un an mai tarziu, multitudinea piedicilor cu care s-a confruntat retailerul au condus la o amanare a lucrarilor.

Suma de 16 milioane de euro, achitata de fratii Dragos si Adrian Paval, pentru achizitia terenului pe care se afla Dedeman Baneasa, este similara cu cat a costat magazinul Dedeman din Colentina.

In cadrul magazinului Dedeman Baneasa vor lucra aproximativ 280 de angajati. Spatiul comercial din vecinatatea centrului comercial Baneasa Shopping City pune la dispozitia clientilor circa 500 de locuri de parcare supraterane, completate de peste 250 de locuri de parcare subterane.

Noi magazine pe harta Dedeman: urmatoarea inaugurare, la Hunedoara

Planurile fratilor Paval ce viza initial dezvoltarea unei retele nationale de 50 de unitati se pare ca va stabili un nou obiectiv.

Pentru acest an sunt planificate inca cel putin trei noi spatii comerciale Dedeman, urmatorul pe lista fiind magazinul Dedeman din Hunedoara, unitate care va fi inaugurata peste doua zile, mai precis pe 16 iunie.

In viitorul magazin Dedeman din Hunedoara va lucra o echipa de 168 de angajati, iar spatiul comercial va avea o suprafata de vanzare de aproximativ 12.500 mp, o parcare supraterana cu peste 300 de locuri si o investitie ce s-a ridicat la 11,5 milioane de euro.

Urmare inagurarii din Hunedoara, Dedeman mai pregateste relocarea unui magazin din Iasi, iar pe lista retailerului se mai afla o locatie un Turda, un al saselea magazin in Bucuresti, unul in Zalau, in Slobozia sau Giurgiu.