Compania de consultanta Re/Max arata ca majoritatea investitorilor din piata rezidentiala au bugete cuprinse intre 70.000 si 120.000 euro. Acestia se impart in investitorii ce acceseaza credite tip Prima casa si se orienteaza, in general, pe achizitia de apartamente cu doua camere sau garsoniere si au asteptari de randamente de aproximativ 4-5% / an. Exista si investitorii cu bugete de peste 75.000 euro si pana la aproximativ 120.000 euro, ce isi indreapta atentia catre zona centrala sau zona de Nord, avand ca si investitie "target" proprietati micute, dar cu randamente de 5-6%.

"Destul de slab reprezentat, dar totusi prezent in piata, este investitorul cu bugete de peste 120.000 euro, care pot ajunge chiar si pana la 400.000 euro. Acesta are in vizor segmentul rezidential si este interesat, de regula, de inchiriere pentru o perioada de timp limitata, de cativa ani, dupa aceea urmand sa se mute in respectiva proprietate", a declarat Madalina Vasile, broker owner la Re/Max Properties din Bucuresti.

In ceea ce priveste 2017, nucleul creditarilor ipotecare va fi definit in continuare de programul guvernamental Prima casa, specialistii asteptandu-se la mentinerea unui interes major pentru acest sistem de creditare. O alta tendinta a anului in curs este definita si de orientarea bancilor catre companii in sensul flexibilizarii sistemelor de creditare pentru acestea din urma.

Compania Re/Max a fost infiintata in 1973, in Denver, si in prezent are peste 6.300 de birouri si mai mult de 100.000 de agenti afiliati in 95 de tari din intreaga lume. In Europa, Re/Max este prezenta in 31 de state, cu 1.500 birouri si 14.000 de agenti.

