Intr-un interviu acordat wall-street.ro, Ben Allen (foto cover), arhitect si proprietar al biroului de arhitectura Ben Studio din Londra, apreciaza ca Bucurestiul se afla intr-un plin proces de schimbare, iar anii urmatori se anunta a fi unii favorabili pentru noi dezvoltari imobiliare, iar o directie in acest sens capata deja contur, aceea in care se acorda o importanta tot mai mare noilor proiecte.

“Va urma o schimbare venita din partea tuturor actorilor implicati in dezvoltarile imobiliare spre sanatate – atat la birou , cat si acasa. In culturile moderne se intampla deja schimbarea spre fenomenul wellbeing. (…) Costuri suplimentare nu sunt, ci este mai mult vorba despre proiectarea unei astfel de nevoi. Cand demarezi o astfel de investitie trebuie sa gandesti proiectul pentru cine il va popula. In Londra, de exemplu, spatiile sunt foarte scumpe si cladirile sunt foarte mici, fara lumina, aici exista mult mai multe optiuni. Doar mergand pe strazi imi imaginez potentialul pe care Bucurestiul il are si ca se va schimba enorm in urmatorii 20 de ani. Romania urmareste trendurile globale si ma astept sa fie o cerere o crestere pentru mediul inconjurator”, spune Ben Allen, pentru wall-street.ro.

Prezent pentru prima data in Romania, Ben Allen spune ca a citit in dese randuri informatii despre tara noastra, iar realitatea pe care a gasit-o aici este diferita fata de vazut.

“Bucurestiul este un oras foarte frumos, am citit despre Romania si istoria sa si mi se pare foarte interesant. Imi aminteste de Berlin acum 20 de ani, ceea ce ma face sa cred ca exista un potential foarte mare de schimbare. Este un proces foarte interesant prin care Romania va trece in anii urmatori, un proces de schimbare si adaptare, iar in anii urmatori se va asista la o revolutie pe piata”, se asteapta expertul in arhitectura.

Ben Allen a fost prezent zilele trecute in cadrul evenimentului “Sustainable Buildings – A step into the future”, organizat de Idea Events, unde a vorbit despre cladiri sustenabile, despre conceptul de a trai si a lucra dupa noile standarde WELL din domeniul imobiliar, dar a dezvaluit si faptul ca este interesat de proiecte la nivel local.

“Mi-as dori sa dezvolt proiecte aici. Am lucrat in Statele Unite, in Germania, in zona scandinava. (…) Bucurestiul este un oras frumos, pare foarte verde, iar zona veche arata bine. Sunt multe proiecte care pot fi adaptate la nivel local, iar cel mai mare avantaj este existenta spatiului pentru dezvoltare, lucru care in alte locuri este o rarirate. Strazile, aici, sunt foarte late, ceea ce este un alt avantaj. Bucurestiul este intr-o faza continua de dezvoltare – este vibrant si tanar. Uniunea Europeana simte ca unele tari din Est au economii in plina dezvoltare, iar interesul devine tot mai ridicat. Este si motivul pentru care ma astept sa vad schimbari majore in perioada urmatoare”, a mai punctat Ben Allen.

L-am intrebat pe specialistul in domeniul imobiliar despre identitatea pe care trebuie sa o aiba un oras, daca a constatat una in cazul Capitalei si cum vede Bucurestiul in perioada urmatoare, iar raspunsul nu a intarziat sa apara.

“Fiecare tara trebuie sa aiba propria identitate si de aceea compararea cu alte culturi si cu alte orase nu este potrivita. Este nevoie de leadership si de viziune si este necesar sa existe o legatura stransa cu arhitectii si proiectantii, iar investitiile sa se realizeze organic”, a conchis Ben Allen.

Specialistii imobiliari reuniti la eveniment au vorbit despre viitorul dezvoltarilor de profil la nivel local, despre certificarile din domeniu si despre investitiile derulate in cladiri tot mai prietenoase cu mediul, iar o sinteza a celor discutate in cadrul evenimentului poate fi citita aici.