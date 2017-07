New Europe Property Investments Plc (NEPI) si Rockcastle Global Real Estate Company Limited (Rockcastle) au au incheiat procesul de fuziune, proces care a creat cel mai mare investitor imobiliar din Europa Centrala si de Est si o companie aflata in top 10 companii imobiliare listate din Europa.

NEPI Rockcastle, noua companie formata in urma fuziunii, a incetat tranzactionarea actiunilor pe JSE si Bursa de Valori Bucuresti (BVB), in cazul NEPI, si pe JSE si Bursa din Mauritius, in cazul Rockcastle. Incepand cu 12 iulie 2017, NEPI Rockcastle se tranzactioneaza pe JSE si Euronext Amsterdam, sub noul cod buriser NRP, cu o capitalizare bursiera la listare de 6,1 miliarde de euro.

Compania se axeaza in continuare pe detinerea, adminstrarea si dezvoltarea de proprietati comerciale dominante in piete competitive din Europa Centrala si de Est, detinand pozitii de top in Romania (cel mai mare investitor imobiliar pe segmentul de retail), Polonia (al patrulea cel mai mare investitor pe segmentul de retail) si Slovacia (a doua cea mai mare companie de pe acest segment) si avand o prezenta puternica in Croatia, Cehia si Serbia.

In prezent, NEPI Rockcastle detine si administreaza 51 de proprietati operationale localizate in principal in sase tari din Europa Centrala si de Est, cu o valoare totala de aproximativ 4 miliarde de euro, precum si sase dezvoltari in curs de constructie.

NEPI Rockcastle detine, de asemenea, un portofoliu semnificativ de actiuni listate si lichide, ale unor mari companii imobiliare globale care domina prin performanta pietele pe care activeaza, avand operatiuni in S.U.A., Marea Britanie si in Europa continentala, cu o valoare de peste 1 miliard de euro.

Integrarea managementului si a infrastructurii NEPI si Rockcastle va imbunatati platforma operationala a noii companii, NEPI Rockcastle, creand sinergii strategice si oportunitati de vanzare si marketing la o scara mai larga, precum si administrarea eficienta a activelor, beneficiind de avantajul unei baze mai mari de clienti si furnizori de servicii.

Managementul NEPI Rockcastle se va alinia in mod natural liniilor geografice ale noului grup, reflectand astfel pozitia complementara a portofoliului celor doua companii si oferind o gama completa de servicii internalizate, executate de o echipa de peste 350 de profesionisti cu experienta in managementul activelor si al proprietatii, dezvoltare si management de proiect, finante, investitii, leasing si marketing.

Portofoliul NEPI (New Europe Property Investments, actualmente NewCo) din Romania include proiectele comerciale Mega Mall Bucuresti, Promenada Mall Bucuresti, Iris Titan Shopping Center Bucuresti, City Park Constanta, Shopping City Timisoara, Shopping City Deva, Braioa Mall, Vulcan Value Centre Bucuresti, Shopping City Galati, Sibiu Shopping Center, Pitesti Retail Park, Ploiesti Shopping City, Shopping City Targu Jiu, Severin Shoppin Center, Aurora Shopping Mall Buzau.

In sectorul dezvoltarii de proiecte de birouri, NEPI este prezent pe piata cu Floreasca Business Park, The Lakeview, The Office (2) sau City Business Centre, avand in lucru si proiectul de birouri Victoriei Office de langa Guvernul Romaniei.

Principalii concurenti ai NEPI in Romania sunt Baneasa Developments, AFI Europe, Anchor Group, Iulius Group sau S Immo.