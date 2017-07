O echipa de 40 de persoane va avea baza in acest depozit, care va fi utilizat pentru a distribui in medie 15.000 de paleti pe luna.

Logistic E van Wijk este un furnizor european de servicii integrate de transport si logistica cu filiale in Romania, Olanda, Ucraina si Polonia. Compania a inceput in Olanda in 1949, dezvoltandu-se in Romania si, apoi, in Ucraina si Polonia. Grupul E van Wijk dispune de o flota de peste 350 de camioane, care acopera principalele piete din Europa si genereaza o cifra de afaceri consolidata de peste 80 milioane de euro. Logistic E van Wijk Romania are 370 de angajati, 185 de camioane Euro 5 si Euro 6, 20.000 mp de spatii de depozitare in Bucuresti, Cluj-Napoca si Arad.

P3 are, in acest moment, un total de 305.000 mp in 11 depozite in parcul P3 Bucharest. Localizat la numai 13 km de centrul orasului, parcul P3 Bucharest este situat pe inelul de centura al orasului, cu acces la toate cele 6 sectoare ale Bucurestiului, la Aeroportul International Henri Coanda (la o distanta de 22 km) si la autostrada A2. P3 a finalizat recent trei noi cladiri in parcul P3 Bucharest si, de asemenea, planuieste sa se extinda atat in Bucuresti, cat si in centrul si vestul tarii.

P3 este unul dintre cei mai importanti dezvoltatori si investitori imobiliari cu profil logistic din Romania, o piata pe care mai activeaza nume precum CTP, Blackstone, Globalworth sau Cromwell.