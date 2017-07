Romania se afla cu mult in urma Poloniei la dezvoltarea sectorului industrial, iar o statistica scoate in evidenta faptul ca insasi capitala Poloniei, Varsovia, depaseste Romania la stocul actual de proiecte de profil.

Un raport al companiei de consultanta imobiliara Cushman & Wakefield Echinox arata ca stocul actual de proiecte industriale din Romania se ridica la 2,65 milioane de metri patrati, in timp ce stocul din Polonia depaseste 11 milioane de metri patrati.

“Varsovia dispune in prezent de un stoc de 3 milioane de metri patrati, in timp ce in Romania abia la finalul acestui an se va atinge acest prag. In privinta stocului disponibil, Romania se poate compara cu Ungaria, insa aici doar Budapesta dispune de un stoc de aproximativ 2 milioane de metri patrati. (…) Cehia avea la finalul anului trecut un stoc total de 6,7 milioane de metri patrati de spatii logistice, in timp ce doar capitala, Praga, dispunea de un stoc de peste 2,5 milioane de metri patrati”, au declarat reprezentantii Cushman & Wakefield Echinox, una dintre cele mai mari companii de consultanta imobiliara din Romania.

Cushman & Wakefield Echinox: In 3-4 ani s-ar putea dubla stocul de spatii industriale. Online-ul este viitorul