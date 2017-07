Piata locala a constructiilor traverseaza una dintre cele mai dificile perioade dupa criza declansata in anul 2008, atrag atentia specialistii din industrie. In ciuda parcursului favorabil din sectorul privat de investitii, acolo unde proiecte rezidentiale, de birouri, comerciale sau centre logistice rasar si anunta record dupa record, realitatea din domeniu este cu totul diferita, iar lipsa proiectelor de infrastructura va conduce la o destabilizare a intregii piete.

Intr-un interviu acordat wall-street.ro, Cristian Erbasu (foto mai jos), proprietarul uneia dintre cele mai mari firme de constructii din Romania, avertizeaza ca tara noastra se afla intr-o situatie dramatica, in care companii importante vor fi nevoite sa aduca forta de munca din “tari exotice”, pentru a suplini nevoia de lucru si vor fi nevoie sa treaca si printr-o provocare de anduranta, intr-o piata in care numarul insolventelor si falimentelor se afla pe un trend ascendent.

“Principala problema in Romania este ca de aproximativ doi ani industria constructiilor functioneaza cu un singur motor – cel din rezidential, birouri, centre comerciale sau industrial. Aceste sectoare au avantajul de a fi extrem de dinamice, de a fi relativ usor de executat si de derulat, aici nu exista o birocratie atat de mare ca in cazul proiectelorcelor cu statul, dar pentru constructor este o apasare financiara extrema. Atata timp cat pe piata nu exista si alte categorii de constructii, investitorii din zona imobiliara isi permit sa faca presiune pe pret, iar constructorii au acceptat sa lucreze la preturi mai mici decat costurile”, spune Cristian Erbasu.

Dupa efervescenta anuntata de investitori, in goana dupa noi proiecte cu specific comercial (birouri, centre logistice sau mall-uri – n.red.), ultimele luni pe piata constructiilor au condus la un “revers al medaliei”.

“Dupa tot acest val de investitii in zona privata, dezvoltatorii s-au confruntat cu o mare problema, aceea in care constructorii nu au putut finaliza lucrarile, in lipsa de capital, au intrat in faliment, iar investitorii s-au vazut fortati sa schimbe constructorii in mijlocul proiectului. Lipsa fortei de munca din constructii a condus la o crestere a salariilor in domeniu. In proiectele mari este o disperare, chiar o psihoza. (…) Investitorii trebuie sa inteleaga ca pentru evitarea unei bule imobiliare trebuie sa isi diminueze profitul si nu sa creasca preturile, pentru ca au o marja suficient de mare cat sa poata suporta aceste cresteri de preturi venite din partea fortei de munca”, a adaugat antreprenorul roman.

Erbasu: Daca preturile apartamentelor vor depasi cu mult 1.000 de euro/mp vom intra intr-o noua criza

Cristian Erbasu sustine ca atata timp cat dezvoltatorii imobiliari vor continua sa creasca preturile cerute pentru locuinte, aceasta strategie nu va influenta in mod pozitiv piata.

“Este foarte posibil ca dezvoltatorii sa aiba succes intr-o prima faza, prin decizia de a mari preturile, insa daca apartamentele vor depasi cu mult pragul de 1.000 de euro/mp, exceptand zonele centrale, situatia din piata constructiilor se va agrava necontrolat si vom asista la o noua criza de proportii in domeniu. Exista riscul unei bule, care in cele din urma ii va trasni tot pe investitori, iar ulterior constructorii vor fi loviti din plin”, a mai adaugat specialistul in constructii.

Cristian Erbasu atrage atentia ca investitorii, dezvoltatorii si tot lantul implicat in procesul de dezvoltare a sectorului constructiilor trebuie sa se uite cu mare atentie in urma si sa invete din greselile trecutului.

“Tot lantul implicat in acest fenomen ar putea avea inteligenta necesara sa gestioneze un astfel de avant imobiliar, iar o invevitabila criza va putea fi evitata sau, in cel mai rau caz, va putea fi amanata sau ar putea fi un impact diminuat. Cel mai periculos lucru este cresterea nejustificata a pretului la apartamente”, a mai adaugat Erbasu.

Constructorii aduc muncitori “exotici” in Romania, in poate cea mai mare criza a fortei de munca din istorie

Marii constructori din Romania au inceput sa caute solutii prin care sa isi eficientizeze activitatea, in lipsa fortei de munca din domeniul constructiei, o “plaga” cu care piata de profil se confrunta deja de cativa ani.

Cum inainte de debutul crizei in domeniul constructiilor lucrau circa 500.000 de specialisti, astazi numarul lor aproape ca s-a injumatatit, iar acest lucru va conduce la un efort ridicat in a gasi oamenii impreuna cu care se poate construi la nivel european si in Romania.

Cristian Erbasu simte perioada nefavorabila pe care piata o traverseaza si spune ca se afla in discutii avansate cu autoritatile din Vietnam pentru recrutarea unui numar considerabil de muncitori pe care sa ii contracteze in proiectele pe care le desfasoara in Romania.

“Multi specialisti din domeniul constructiilor au plecat din Romania in Occident. In 2008, in Romania, erau 500.000 de lucratori, iar la finalul anului trecut tara noastra avea in jur de 320.000 de angajati in sector. Daca nu vom reusi sa readucem angajati in domeniu, ne putem astepta la o criza exasperanta in constructii, una fara precedent, cauzata de lipsa personalului. (…) Am cautat sa gasim optiuni, nu suntem singurii din piata care vor recurge la astfel de masuri, dar suntem in negocieri avansate cu guvernul vietnamez pentru recrutarea fortei de munca specializate din regiunea asiatica”, a mai aratat antreprenorul roman.

Potrivit acestuia, pe baza investitiilor viitoare realizate prin intermediul fondurilor europene din viitorul exercitiu financiar, Romania va avea nevoie de 550.000 – 600.000 de muncitori specializati in domeniu, iar infrastructura va fi principalul sector vizat de investitii masive.

“Daca in 2019 vom demara si in zona investitiilor publice de infrastructura proiectele restante, vor fi necesari 550.000 – 600.000 de lucratori, ceea ce va conduce la o presiune extrema asupra pietei. Sunt trei directii vizate – pe de-o parte sunt angajatii necalificati care vor fi instruiti pentru a devini calificati, o alta masura ar fi reprezentata de marirea salariilor in domeniu, care va conduce la repatrierea celor plecati in Occident si, cel mai probabil, multi dintre jucatorii de pe piata vor apela la in zona asiatica, pentru forta de munca lipsa din Romania. Exista tatonari, unii au reusit timid, sa aduca forta de munca din Est - Vietnam, Sri Lanka sau China, cea din urma nemaifiind o piata foarte accesibila. (…) Pana la finalul acestui an noi vom aduce aproximativ 100 de vietnamezi care sa lucreze in proiectele pe care le avem in dezvoltare”, a punctat Cristian Erbasu.

Intrebat despre riscurile care pot aparea ca urmare a contractarii serviciilor unor angajati in constructii din alte tari, Erbasu a punctat ca exista posibilitatea sa apara probleme de ordin administrativ, cat si de natura sociala.

“Aducerea unor oameni dintr-o alta cultura creeaza si probleme administrative si de rentabilitate, cat si sociale. Vom recruta, intr-o prima faza, circa 100 de vietnamezi. Suntem in procedura de selectie a 100 de lucratori care sa vina in Romania. Sunt disciplinati, sunt muncitori, pentru ei venitul mediu pe economia noastra este unul bun si nu exista riscul plecari intempestive cum se intampla in cazul muncitorilor romani”, a adaugat Cristian Erbasu.

Erbasu pariaza 70 mil. euro pe un proiect de peste 1.200 de apartamente din nordul Capitalei

In lipsa proiectelor de infrastructura, despre care antreprenorul roman spune ca ar trebui sa demareze in urmatorii doi ani, constructorii trebuie sa gaseasca noi metode de a-si pastra business-ul sustenabil. Daca multi jucatori si-au ales noi domenii de activitate sau piete noi pe care sa le testeze, business-ul de constructii al omului de afaceri Cristian Erbasu isi va concentra activitatea pe proiectele de reabilitare derulate cu Primaria Sectorului 3, proiecte mai mici de infrastructura, precum si reinceperea investitiilor in sectorul proiectelor rezidentiale.

Antreprenorul roman Cristian Erbasu, proprietarul uneia dintre cele mai mari companii de constructii din Romania, simte avansul din sectorul privat al constructiilor si pariaza, alaturi de un alt constructor, pe ridicarea unui ansamblu rezidential in zona de nord a Capitalei, investitie estimata la circa 70 de milioane de euro.

“In toamna acestui an incepem constructia unui nou ansamblu rezidential, cu 1.200 de apartamente. Noi suntem 55% implicati in proiect, in timp ce partenerul nostru va acoperi diferenta. (…) Constructia intregului proiect va dura circa trei ani, iar la finalizare va totaliza peste 100.000 de metri patrati construiti. (…) Lucrarile vor demara in aceasta toamna, in functie de cat de repede vom obtine autorizatia de constructie”, a declarat Cristian Erbasu (foto mai jos) pentru wall-street.ro.

SC Constructii Erbasu SA este implicata in acest an intr-o serie de proiecte importante, cel mai mare volum de activitate fiind concentrat in zona anveloparii cladirilor, pe lista constructorului fiind aproximativ 230 de blocuri din sectorul 3 al Capitalei, care vor fi realizate in asociere cu alte companii specializate in constructii. Tot pe lista constructorului, in acest an se va finaliza amenajarea circuitului turistic pe lacurile Floreasa si Tei si zona adiacenta acestora din Bucuresti, un stadion de fotbal in Turnu Magurele, un bazin de inot la Focsani, o sala de sport in Calarasi, precum si lucrari de termoficare sau retele de apa-canal in marile orase din tara.

Pe langa activitatea din constructii, antreprenorul roman mai controleaza alte doua activitati – una in domeniul hotelier, precum si fabrica de lapte Erbalact, care producte lactate sub brandul Nucet la nivel local.