Volumul tranzactiilor imobiliare din Europa Centrala si de Est a crescut cu 10% in prima jumatate a acestui an, la 5,6 miliarde de euro, Romania cumuland 9% din volumul total, potrivit unui raport al companiei de consultanta imobiliara Jones Lang LaSalle (JLL).

In Romania au fost tranzactionate proprietati in valoare de 485 milioane de euro, nivel cu 43% mai mare decat cel inregistrat in perioada similara a anului trecut (337 milioane de euro).

Pe primul loc in regiune se afla Cehia, cu 37% din volumul total, care a detronat Polonia, liderul traditional al pietei de investitii din Europa Centrala si de Est. Polonia a atras 29% din suma tranzactionata, iar Ungaria 13%.

Lichiditatea din orasele secundare inregistreaza cresteri semnificative: 70% din tranzactii in retail