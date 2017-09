Cererea de locuinte premium, din partea chiriasilor expati cu functii de middle management in multinationalele din noul pol de business Aviatiei-Barbu Vacarescu-Floreasca, a crescut in prima jumatate a anului 2017, potrivit unei analize realizate de cate compania de consultanta imobiliara Nordis. Criteriul esential de cautare pentru aceasta categorie a fost proximitatea fata de locul de munca, celelalte conditii de inchiriere fiind bugetul disponibil de pana in 1.000 euro/luna si durata a contractului de inchiriere de cel mult un an.

"Numarul chiriasilor straini cu functii de middle management care inchiriaza apartamente in zonele Aviatiei, Floreasca si Herastrau este din ce in ce mai mare si estimam ca isi va pastra trendul ascendent si in trimestrul patru al anului 2017. Intr-o piata cu o deschidere destul de mica pentru aceasta noua categorie de chiriasi, a fost o adevarata provocare gasirea de solutii care sa raspunda cerintelor acestora", declara Aura Diaconescu, manager al departamentului de inchirieri, in cadrul Nordis.

In opinia sa, exista insa investitori in apartamente noi, in curs de livrare in aceste zone, care iau deja in calcul aceasta categorie de chiriasi. "Estimam ca oferta se va echilibra cu cererea, in perioada urmatoare".

Un apartament reprezentativ cu doua camere (foto jos), cu o suprafata de 55 metri patrati, complet mobilat si utilat, situat in zona Aviatiei s-a inchiriat la 650 euro / luna, prin intermediul Nordis.

Al doilea apartament reprezentativ (foto jos) este situat tot in zona Aviatiei si este compus din 3 camere, 2 bai, are o suprafata utila de 90 metri patrati si un nivel al chiriei de 850 euro / luna.

A crescut cererea pe segmentul chiriilor de 1.500 euro / luna

Pe de alta parte, si in 2017, ca si in 2016, continua trendul de majorare a ponderii bugetelor de pana in 1.500 euro/luna, in detrimentul bugetelor de lux, in zona de nord a Capitalei, in cartierele considerate premium. Acest lucru se intampla pe fondul cresterii cererii pe segmentul premium de pana in 1.500 euro/luna si a mentinerii constante a cererii pe segmentul de lux.

Cererea pe segmentul bugetelor de pana in 1.500 euro/luna vine atat din partea expatilor cu functii de middle management, cat si a romanilor care se orienteaza catre zonele scumpe din Bucuresti (zone care au realizat o crestere cu 11% a nivelului de tranzactionare comparativ cu aceeasi perioada a anului 2016).

Ca nivel al bugetelor, pe segmentul inchirierilor premium au predominat bugetele de pana in 1.500 euro/luna: aproximativ 63% dintre tranzactii avand valori de pana in 1.500 euro/luna si 37 % valori de peste 1.500 euro/luna.

Cea mai mare tranzactie Nordis

Cea mai scumpa proprietate tranzactionata prin intermediul Nordis este o vila cu 7 camere si o suprafata utila de 545 metri patrati, cu piscina proprie si o gradina de 650 metri patrati, situata in zona Pipera, la un nivel al chiriei lunare de 3.400 euro/luna.

Grupul de firme imobiliare Nordis a fost infiintat in 2008, de catre Emanuel Postoaca, consultant imobiliar cu experienta in investitii rezidentiale in zona de nord si astazi reuneste trei firme specializate: Nordis Development, de dezvoltare imobiliara, Nordis Management, de management de proiecte imobiliare si Nordis Premium Properties, de intermediere si investitii imobiliare.

Din 2016 Nordis a intrat si pe segmentul dezvoltarii imobiliare, prin bandul propriu de apartamente Nordis Residence. In 2017, Nordis are in lucru sapte proiecte imobiliare, aflate in diferite stadii de dezvoltare. Ca agentie imobiliara Nordis are in portofoliu, la vanzare, inchiriere sau in administrare peste 2.500 de proprietati premium din zonele de nord ale Bucurestiului din Piata Victoriei si pana in Iancu Nicolae: Kiseleff, Aviatorilor, Primaverii, Herastrau - Soseaua Nordului, Baneasa si Pipera.

Sursa foto: g-stockstudio / Shutterstock