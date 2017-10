ING Bank isi va reloca sediul central in proiectul de spatii de birouri Blue Rose Office Park, dezvoltat de catre Portland Trust, in zona Bulevardului Expozitiei din Capitala. Aici ING Bank va ocupa in intregime a treia cladire a proiectului, de 20.000 de metri patrati, ceea ce va reprezenta aproximativ 50% din suprafata totala inchiriabila a viitorului centru de afaceri.