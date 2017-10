Cererea noua de spatii de birouri din Capitala, reprezentata de noi intrari de chiriasi si extinderi de suprafete inchiriate pentru contractele existente, a urcat la 49% din activitatea totala de inchiriere desfasurata in cel de-al treilea trimestru din 2017, care a insumat tranzactii de 75.000 mp, comparativ cu o pondere de 20-25% inregistrata in ultimii ani, potrivit unui raport CBRE. Acest avans al cererii noi pe spatii de birouri ar putea pune insa presiune pe chirii.

Cererea noua de spatii de birouri vine atat din partea companiilor nou intrate pe piata locala, cat si din partea companiilor care isi extind activitatea in Bucuresti, arata CBRE. Potrivit datelor publicate in piata anul trecut, cererea noua de spatii de birouri in Q3 2016 s-a situat la 62.000 mp.

Raportul CBRE dedicat pietei de spatii de birouri din T3, arata insa ca cererea totala din perioada iulie-septembrie 2017 s-a ridicat la 75.000 mp, cele mai active zone fiind Pipera (35%), urmata de CBD (Central Business District), cu 22%, si zonele de Centru si Vest, ambele cu cate 17% din total. "Pentru intreg anul 2017, estimam ca vor fi finalizati circa 140.000 mp spatii de birouri, aproximativ 80% din total fiind livrat deja in primele 9 luni. Peste 85.000 mp din suprafata finalizata este deja preinchiriata", a declarat Razvan Iorgu, managing director al CBRE Romania.

Spre comparatie, in primele 9 luni ale anului, 28% din totalul suprafetelor tranzactionate a fost reprezentat de zona Pipera, urmata de zona de Nord, cu 25%, in timp ce in CBD au fost tranzactionate 18% din spatii. Sectorul IT&C a acaparat aproximativ 78% din cererea totala de spatii de birouri in trimestrul al treilea, urmat de sectorul serviciilor profesionale, cu 10%.

Statistica la nivelul primelor noua luni plaseaza in continuare sectorul IT&C pe prima pozitie, cu o pondere de 55% din total, urmata de sectorul industrial de productie si cel al serviciilor profesionale, cu cate 18, respectiv 13%. CBRE mai arata ca cererea neta (din care sunt excluse tranzactiile de tipul reinnoiri/renegocieri) a reprezentat 84% din cererea totala in T3 si 69% din cererea totala a primelor 9 luni. In intervalul iulie-septembrie, din totalul suprafetelor tranzactionate, 93% a fost situat in cladiri clasa A si 76% din totalul tranzactionat la 9 luni.

Cea mai mica rata de neocupare pe Bucuresti se afla in zona de Nord, cu 4,5%, in timp ce la nivelul Capitalei, aceasta scade sub pragul de 10%. Rata de neocupare pentru cladirile clasa A se situeaza la 6,3%, la jumatate fata de rata de neocupare a cladirilor de clasa B, de 12,9%. Chiria si randamentul cladirilor de birouri au ramas constante in T3, la 18,5 euro/mp si 7,5%.

CBRE: Peste 20 de tranzactii cu spatii de birouri de peste 3.000 mp, la 9 luni

Un numar de 23 de tranzactii de inchiriere au vizat spatii de birouri cu suprafete de peste 3.000 mp in primele 9 luni ale anului, 70% din acest volum fiind tranzactionat de catre companii din IT&C. CBRE a fost lider de piata in procesul de inchiriere al spatiilor de birouri din Bucuresti.

In T3 2017 s-a finalizat proiectul The Bridge, dezvoltat de Forte Partners in zona podului Basarab - Orhideea, prima faza a acestuia fiind preinchiriata aproape in totalitate de IBM sau BCR. Aceasta etapa a proiectului a vizat constructia a peste 36,000 mp spatii de birouri.

In primele 9 luni ale anului, CBRE spune ca a reprezentat peste 70.000 mp atat pe piata de proprietari, cat si pe piata de chiriasi, ceea ce ar reprezenta 30% din cererea totala a companiilor care activeaza pe piata de consultanta imobiliara.

CBRE mai spune ca a inregistrat si cea mai mare pondere in ceea ce priveste reprezentarea chiriasilor, cu o pondere de 30% din totalul tranzactionat sau echivalentul a peste 43.000 mp. In totalitate, CBRE scrie ca a intermediat 30 de tranzactii, mai mult de jumatate dintre acestea fiind de peste 1.000 mp. Tranzactia medie, realizata de CBRE, ar fi depasit 2.500 mp.

Stocul modern de spatii de birouri din Bucuresti a atins pragul de 2,76 mil. mp, cu 1,27 mil. mp proiecte clasa A si 1,49 mil. mp (clasa B). In ceea ce priveste dispunerea proiectelor la nivelul Capitalei, 28% dintre acestea sunt concentrate in zona de nord, 25% in zona Pipera, 16% in zona centrala, 16% in CBD, in timp ce 11% se afla in zona de Vest si cate 2% in Sud si Est.

In Capitala, pana in 2020, sunt estimate proiecte care vor totaliza inca 800.000 mp, ceea ce ar urca stocul modern de birouri la aproximativ 4 mil. mp. Din totalul anuntat pentru constructia de spatii de birouri pana in 2020, un procent de 15% este deja pre-inchiriat.

Sursa foto: Sundry Photography / Shutterstock