”Duminica Ne strangem la Universitate incepand cu ora 17:00. Pornim in mars la ora 18:00”, este anuntul facut pe Facebook sub sloganul ”Nu Legii gratierii si amnistiei”. Proteste similare sunt anuntate pentru duminica la ora 17.00 si in Pitesti, Piatra Neamt, Baia Mare, Suceava, Satu Mare, Brasov, Iasi, conform News.ro.

Si la Copenhaga este anuntat protest duminica, in fata Ambasadei Romaniei. ”Pastram ca revendicare demisia ministrului Justitiei si a sefilor partidelor guvernamentale PSD si ALDE”, spun organizatorii protestului care sustin ca ar mai trebui ceruta demisia ministrului Sanatatii, pentru anularea reformelor din domeniul pe care il administreaza, precum si demisia presedintelui CNA, pentru ”lipsa de reactie la manipulari care devin din ce in ce mai agresive si pentru subordonarea politica”. ”Nu-l uitam pe Ciorbea”, adauga organizatorii.

Proteste au avut loc si miercuri seara. Aproximativ trei mii de oameni au ajuns, miercuri seara, in fata sediului Guvernului, scandand "Demisia, demisia!", "DNA sa vina sa va ia!", "Jos penalii!", "La inchisoare, nu la guvernare!", "Dragnea, nu uita, Romania nu-i a ta!", "Hotii!", "Romania, trezeste-te!", "PSD, ciuma rosie!", "ALDE si cu PSD, aceeasi mizerie!".

Protestul a inceput in Piata Universitatii, initial participand cateva sute de persoane. Dupa aproape doua ore, manifestantii au plecat in mars spre Palatul Victoria, iar pe drum li s-au alaturat sute de oameni. Peste 250 de persoane au protestat, miercuri seara, si la Cluj-Napoca, fata de proiectele de ordonanta ale Guvernului vizand gratierea si modificarile Codului penal, la un moment dat intre cativa manifestanti si jandarmi izbucnind un conflict, in conditiile in care fortele de ordine le-au cerut acestora sa se legitimeze, oamenii scandand ”Jandarmeria apara hotia” si ”Rusine!”.

Proteste similare au loc in mai multe orase din tara, intre care Bucuresti, Timisoara, Craiova si Sibiu. Modificarea cadrului legislativ in regim de urgenta si in lipsa unor analize obiective care sa ateste o nevoie sociala imperioasa este nejustificata, sustine Directia Nationala Anticoruptie (DNA) referitor la proiectele de ordonanta vizand gratierea si modificarile Codului penal, precizand ca intre infractiunile gratiate se regasesc abuzul in serviciu - sub toate formele sale - si infractiunile asimilate infractiunilor de coruptie, precum si cele mai grave forme de evaziune.Potrivit DNA, se dezincrimineaza in parte si faptele din dosarul privind nepunerea in functiune a barocamerei de la unitatea de arsi a Spitalului Floreasca, "in care s-a produs vatamarea intereselor legale ale unor persoane prin imposibilitatea tratarii victimelor dezastrului de la «Colectiv»”.

Proiectul OUG promovat de Ministerul Justitiei prevede gratierea integrala a pedepselor de pana la 5 ani precum si jumatate din pedeapsa femeilor gravide, a celor care au in intretinere copii sub cinci ani, a celor cu varste de peste 60 de ani, precum si a celor cu boli incurabile in faze terminale. Prevederile nu se aplica recidivistilor, nici celor care s-au sustras executarii pedepsei si nici celor care comit infractiuni dupa data de 18 ianuarie 2017. Proiectul prevede ca OUG intra in vigoare in 18 februarie 2017.

Proiectul de OUG care modifica prevederi din Codul Penal si din Codul de Procedura Penala ia in calcul pagubele materiale mai mari de 200.000 de lei in cazul abuzului in serviciu, reducand de la 7 la 3 ani de detentie nivelul maxim al pedepsei si eliminand sanctiunea cu interdictia privind ocuparea unei functii publice. In ceea ce priveste conflictul de interese, printre cei mentionati ca beneficiari ai folosului patrimonial de pe urma faptei comise de functionarul public nu se vor mai regasi si cei cu care acesta a avut raporturi de munca in ultimii cinci ani. Denunturile vor fi valabile doar daca sunt facute in termen de sase luni de la data comiterii faptei reclamate.