Seful ANP a spus ca, in 2016, efectivul mediu de detinuti aflati in penitenciare a fost 27.984, dar rulajul a fost in jur de 40.700 de detinuti, care au intrat si au iesit. Dintre acesti 40.700 de oameni, au decedat in penitenciar 98, ceea ce reprezinta 3,5 la mia de detinuti. "Acest numar este de trei ori mai mic fata de populatia generala a Romaniei, statisticile fiind luate de la Institutul de Statistica, raportat la 2015, pentru ca inca nu au actualizat datele. 11,7 decese la mia de locuitori sunt in Romania”, a mai Marius Vulpe, conform News.ro.

Cauzele deceselor au fost boli cronice, afectiuni medicale si, in general, boli in faze terminale. "Treizeci si unu de astfel de cazuri au fost boli neoplazice, ceea ce reprezinta 31,63% din totalul deceselor, comparativ cu 2015, cand din totalul de 113 decese, 41 au fost determinate de boli neoplazice, respectiv 36,28%, deci s-a inregistrat o scadere”, a precizat Vulpe.

Dintre cele 98 de decese, 11 au fost cazuri de suicid, respectiv 3,95 la zece mii de detinuti in anul 2016. "Statisticile ne arata - am extras de pe site-ul oficial al Consiliului Europei comparativ cu alte state, cu alte sisteme penitenciar – ca in Norvegia sunt 30 de cazuri anual la zece mii de detinuti, in Franta, 12,4 la zece mii de detinuti, in Belgia, 11, Spania - 10, Portugalia - 9,1, Germania - 7,4”, a spus seful ANP.

Indicele de ocupare a penitenciarelor din Romania este in prezent de 145 la suta, existand 27.559 de persoane custodiate, raportat la 18.985 de locuri de cazare, 1.625 de detinuti au pedepse de pana la cinci de inchisoare inclusiv, 856 au implinit 60 de ani, iar 26 de detinuti sufera de boli incurabile in faza terminala, potrivit directorului Administratiei Nationale a Penitenciarelor.

Marius Vulpe a spus ca problemele cu care se confrunta sistemul penitenciar sunt cauzate, in principal, de supraaglomerare, deficit de personal, infrastructura invechita, uzura si exploatare indelungata a spatiilor existente.

In perioada 2011 - 2016, au fost inregistrate, la nivelul ANP, 510 condamnari pronuntate de CEDO, prin care statul roman a fost obligat la plata a 3.132.429 de euro si 10.000 de franci elvetieni, a precizat Marius Vulpe. Directorul ANP sustine ca, luand in considerare toate aceste cifre, o eventuala gratiere ar ajuta sistemul penitenciar.

Ministerul Justitiei a elaborat proiectul de ordonanta de urgenta privind gratierea unor detinuti aducand ca argument problema supraaglomerarii din penitenciare. Proiectul de ordonanta de urgenta prevede gratierea integrala a pedepselor de pana la cinci ani precum si jumatate din pedeapsa femeilor gravide, a celor care au in intretinere copii sub cinci ani, a celor cu varste de peste 60 de ani, precum si a celor cu boli incurabile in faze terminale. Prevederile nu se aplica recidivistilor, nici celor care s-au sustras executarii pedepsei si nici celor care comit infractiuni dupa data de 18 ianuarie 2017. Proiectul prevede ca OUG intra in vigoare in 18 februarie 2017.

Sursa foto: Conchasdiver | Dreamstime.com