Procurorii au fost, duminica, la clubul Bamboo, dar nu pot intra pentru ca incendiul nu a fost inca declarat lichidat. Anchetatorii au declarat ca, din datele de pana acum, nu exista indicii ca incendiul sa fi fost declansat de o mana criminala. Ei au spus ca fac audieri incepand de sambata, ca au luat documente de la ISU, Primaria si Politia Locala Sector 2, precum si de la spitalele in care au ajuns cei din local in urma incendiului si ca il vor cita si pe patronul clubului, scrie News.ro.

Anchetatorii au spus ca au venit duminica la locul incendiului pentru a evalua situatia si a gasi cea mai buna solutie tehnica pentru cercetarea zonei. Deocamdata, ei nu au putut intra in clubul propriu-zis pentru ca pompierii nu au declarat incendiul lichidat, iar structura nu permite sa se intre in conditii de siguranta.

„Din pacate, structura si locul nu ne permit sa intram. Pompierii care sunt prezenti de ieri (sambata - n.r.) aici nu au declarat lichidat incendiul, deci nu se poate patrunde. Am fost si ieri, am venit si azi ca sa facem o evaluare pentru a gasi cea mai buna solutie tehnica pentru a putea intra si a ne desfasura activitatile specifice, in special cercetarea la fata locului”, au declarat anchetatorii.

Potrivit acestora, este prematur de spus de unde a pornit incendiul, insa au precizat ca pana acum nu exista niciun indiciu ca ar fi vorba despre ”o mana criminala”.

„Luam in calcul toate variantele posibile. Nu exista niciun indiciu cu privire la o mana criminala, asa cum s-a vehiculat, dar cercetarea in ceea ce priveste structura, locul de unde a pornit incendiul, inca nu a inceput. Urmeaza ca, dupa ce avem definitivate aceste lucruri, sa fie analizata cea mai buna ipoteza de lucru”, au precizat ei.

Audierile au inceput de sambata, fiind date declaratii de angajati si clienti ai clubului. Audierile continua duminica si in zilele urmatoare.

Intrebat daca patronul clubului va fi audiat, procurorul de caz a spus ca acesta va fi citat procedural si ca vor fi anchetate toate persoanele care au legatura cu clubul. El a adaugat ca, pentru ziua de duminica au fost citate in jur de zece persoane, dar ca acestea vor merge la audieri si in functie de posibilitatile lor.

Anchetatorii au spus ca au cerut si au primit documente de la Primaria Sectorului 2, Politia Locala a Sectoturului 2, ISU si unitatile medicale la care au ajuns persoanele aflate in club in momentul izbucnirii incendiului.

„Locul e complet distrus, nu stiu ce vom gasi acolo. In functie de ce se va gasi la fata locului vom proceda in consecinta. S-au cerut si obtinut mare parte din actele medicale, intocmite la nivelul spitalelor. Am solicitat si primit in cursul zilei de ieri (sambata - n.r.), acte de la Primaria Sectorului 2, de la Politia Locala a Sectorului 2, de la ISU si de la unitatile medicale unde au fost internati pacientii”, au adaugat ei.

Potrivit anchetatorilor, in clubul Bamboo se aflau cateva sute de persoane cand a izbucnit incendiul. Patru persoane aflate in clubul Bamboo care a fost distrus de incendiu sambata dimineata mai sunt internate in prezent la spitalele Floreasca si Pantelimon din Capitala, a declarat pentru News.ro secretarul de stat Raed Arafat.

Arafat a precizat ca trei persoane sunt internate la Spitalul Clinic de Urgenta Floreasca si o persoana la Spitalul Clinic de Urgenta "Sfantul Pantelimon”.In urma incendiului din Clubul Bamboo, la spitalele din Capitala au ajuns 44 de persoane.

Incendiul din Clubul Bamboo a fost anuntat la dispeceratul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta sambata la ora 03.32, iar primele echipaje de interventie au ajuns la fata locului la ora 03.47, potrivit Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU).

La locul incendiului au fost mobilizate 29 de autospeciale de stingere a incendiilor, patru autospeciale de interventie la inaltime, 28 de echipaje SMURD de prim ajutor si terapie intensiva mobila, 26 de ambulante ale Serviciului de Ambulanta Bucuresti-Ilfov, un punct de comanda mobil, patru autospeciale pentru transport personal si victime multiple, un echipaj de scafandri cu barca, doua spitale mobile, trei autospeciale de descarcerare.

In total, peste 260 de pompieri au intervenit, timp de peste sase ore, pentru stingerea incendiului violent, care a cuprins o suprafata de aproximativ 3.000 patrati, distrugand clubul in totalitate.

Primarul Sectorului 2, Mihai Mugur Toader, spune ca nu exista nicio autorizatie emisa de catre primarie pentru Clubul Bamboo, precizand ca administratorii localului au depus dosar pentru emiterea autorizatiei de functionare, dar acesta era incomplet si a fost retras pentru completare.

El a precizat ca clubul avea aviz pentru securitate la incendiu, iar pentru emiterea autorizatiei termenul a fost prorogat pana in iunie 2017.

Sursa foto: Bamboo Bucharest