”Opt autosesizari am facut ieri, pe intervale orare mai mari. La ambele (posturi de televiziune, n.r.)”, a spus Valentin-Alexandru Jucan pentru Agentia de presa News.ro, precizand ca a reclamat posibila incalcare a informarii corecte, prevazuta de legislatia audiovizuala, conform News.ro.

”Informare corecta. Aici avem strict de-a face cu acest capitol si din Lege si din Cod”, a precizat membrul CNA.

Valentin Jucan a explicat ca nu poate preciza cate reclamatii au fost inregistrate la CNA in legatura cu reflectarea protestelor fata de Legea gratierii de posturile de televiziune Romania TV si Antena 3, intrucat institutia nu lucreaza luni.

”Nu este nimeni la CNA in acest moment. Vin doar cele in format electronic si o sa vedem. Eu sper sa fie sedinta joi. Ma gandeam, chiar o sa vorbesc cu cativa colegi, sa convocam sedinta. Nu vom putea pune acest subiect cu prioritate pe ordinea de zi, pentru ca nu vor fi monitorizarile”, a mai declarat el.

Dorina Rusu a precizat, la randul ei, pentru News.ro, ca s-a autosesizat in legatura cu acest subiect, duminica seara, si a transmis un comunicat prin care arata ca CNA este o institutie aflata in blocaj, una dintre cauze fiind lipsa de autoritate a conducerii institutiei, asigurata de o persoana cercetata penal pentru abuz in serviciu, dar si lipsa unui control parlamentar autentic.

”M-am autosesizat in legatura cu emisiunile de aseara, si de la Romania TV si de la Antena 3, pentru ca m-am uitat si am vazut toate posibilele incalcari. Spun posibile pentru ca nu am discutat in sedinta, dar ele sunt evidente. Am facut autosesizarea inca de aseara, cu privire la toate afirmatiile, si legate de lovitura de stat, si legate de faptul ca protestatarii au fost platiti si de incendiul de la Colectiv si incendiul de la Bamboo, asemanarea dintre ele, si faptul ca ele ar fi fost provocate cu intentia de a schimba Guvernul PSD”, a spus Dorina Rusu, pentru News.ro.

Antena 3 a facut o comparatie intre tragedia din clubul Colectiv, in urma careia au decedat 64 de persoane, si incendiul din clubul Bamboo, soldat cu mai multi raniti.

Una dintre cauzele blocajului in care se afla CNA este ”lipsa de autoritate a conducerii institutiei”. ”O persoana cercetata penal pentru abuz in serviciu, dar pastrata in functie de majoritatea parlamentara, nu are cum sa aiba autoritate in fata colegilor, nici sa dea credibilitate institutiei in fata opiniei publice”, a adaugat ea, intr-un comunicat de presa.

”Nu este, insa, singura cauza. Lipsa unui autentic control parlamentar este o alta cauza. Parlamentul, sub al carui control se afla CNA, ar trebui sa ceara socoteala institutiei pentru faptul ca nu-si indeplineste misiunea si sa faca schimbarile necesare. Chiar daca, in aparenta, pentru actuala majoritate parlamentara este un avantaj lipsa de reactie a CNA, in realitate nu poate fi in folosul nimanui faptul ca o institutie a statului nu functioneaza. In orice caz, nu in folosul democratiei”, a mai transmis Dorina Rusu.

Dorina Rusu a mai scris ca CNA este una dintre tintele protestelor din zilele acestea si este una dinte institutiile cele mai blamate de opinia publica, in ultima vreme, ”pe buna dreptate”, pentru ca institutia nu isi indeplineste misiunea care ii este atribuita prin lege, aceea de garant al interesului public in domeniul comunicarii audiovizuale.

”Ca membru CNA, am facut multe sesizari in legatura cu ceea ce consider a fi incalcari grave ale legislatiei de catre posturile de televiziune, atat cu privire la felul in care au fost relatate si comentate protestele din 22 ianuarie, cat si cu privire la alte incalcari. Dar deciziile se iau in sedintele Consiliului, care, din lipsa de cvorum, nu au loc. Pentru o sedinta, e nevoie de prezenta a 8 din cei 11 membri ai Consiliului. Din diferite motive, unii dintre membrii Consiliului lipsesc constant, fapt care face imposibila intrunirea cvorumului de sedinta”, mai arata comunicatul Dorinei Rusu.

Ea a explicat ca CNA se afla in blocaj si este o institutie ineficienta si nefunctionala, care prin lipsa de activitate si de reactie lasa loc liber derapajelor in spatiul audiovizual, precum si interpretarilor privind politizarea institutiei.

”Consiliul National al Audiovizualului este o institutie aflata in blocaj, ineficienta si nefunctionala, care, prin lipsa ei de activitate si de reactie, lasa loc liber derapajelor de orice fel in spatiul audiovizual din Romania, dar si interpretarilor privind politizarea institutiei. Cum sa nu existe interpretari politice ale lipsei de reaactie a CNA, cand in fiecare zi, pe cateva posturi TV, se petrec incalcari ale legislatiei audiovizualului, iar institutia nu reactioneaza in niciun fel?”, a transmis Dorina Rusu.

Membrul CNA a adaugat ca daca institutia ar fi discutat si ar fi sanctionat la timp derapajele de pe posturile TV, nu s-ar fi ajuns, probabil, in situatia in care posturi de televiziune duc campanii de ”dezinformare si manipulare care intoxica opinia publica”.

”Daca CNA ar fi discutat si ar fi sanctionat la timp derapajele de pe posturile TV, nu s-ar fi ajuns, probabil, in situatia de acum, in care posturi TV duc campanii de dezinformare si manipulare care intoxica opinia publica. Sau, cel putin, nu s-ar fi ajuns atat de departe. Nu este vorba aici despre cum anume ar trebui sa arate deciziile luate, prin vot, de membrii Consiliului. Nu este vorba nici despre faptul ca CNA ar trebui sa ia decizii sub presiunea strazii. Dar este vorba despre faptul ca institutia nu face nimic, atunci cand legea i-o cere”, a explicat Dorina Rusu.

Ea a mentionat ca in anul 2016 din cauza lipsei sedintelor, CNA a solutionat in sedinte publice numai o mica parte din sesizarile care i-au fost adresate, atat de persoane fizice, cat si de persoane juridice, sute de reclamatii ajungand sa se prescrie din cauza lipsei de activitate a Consiliului.

”O parte din reclamatiile din campania electorala nu au ajuns nici acum sa fie discutate. In 2017 au avut loc, pana acum, doar doua sedinte”, a precizat Dorina Rusu.

Posturile de televiziune Romania TV si Antena 3 au prezentat protestele din Bucuresti fata de proiectele de ordonante de urgenta privind gratierea si modificarea Codului Penal, promovate de Ministerul Justitiei, drept ”lovitura de stat”.

Sursa foto: agerpresfoto