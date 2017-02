"Alianta Nationala a Organizatiilor Studentesti din Romania (ANOSR) solicita Parlamentului Romaniei sa respinga cele doua amendamente la Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 2/2017 privind unele masuri fiscal-bugetare, precum si modificarea si completarea unor acte normativ formulate si avizate de Comisia pentru buget, finante, activitate bancara si piata de capital, respectiv de Comisia pentru invatamant, stiinta, tineret si sport ale Senatului Romaniei, si sa nu accepte niciun amendament care isi propune sa restranga dreptul studentilor de a calatori gratuit cu mijloacele de transport feroviar. Cele doua amendamente au fost adoptate contrar spirtului in care Guvernul Romaniei a legiferat, respectiv contrar Planului de Guvernare 2017-2020 propus de aceeasi coalitie politica ce detine majoritatea si in Parlamentul Romaniei", spun reprezentantii studentilor, cerand mentinerea actului normativ in forma initiala, conform News.ro.

Ei argumenteaza ca, "in perioada studentiei, in cadrul tuturor ciclurilor de studii, studentii au ocazia sa ia parte la diferite manifestari artistice, culturale, sportive sau stiintifice, desfasurate in diverse colturi ale tarii, principalul impediment in calea participarii acestora la respectivele evenimente fiind de ordin financiar. Aceasta problema a disparut in cele mai multe cazuri prin introducerea transportului feroviar gratuit pentru studenti, indiferent de ruta, costurile de deplasare fiind eliminate, iar acest status trebuie mentinut, nu ingreunat iarasi", criticand atat limitarea destinatiilor catre care se pot deplasa, dar si limita de varsta de 35 de ani impusa beneficiarilor.

"Nu va panicati, deocamdata limitarea dreptului studentilor de a calatori gratuit cu trenul e doar in stadiul de INTENTIE, nu e nimic adoptat si mai e cale foarte lunga si multe etape de parcurs pana acolo, iar reprezentantii ANOSR fac tot ce tine de ei ca acest lucru sa nu se intample!", transmit reprezentantii ANOSR studentilor.

Ei prezinta intreg parcursul in Parlament al OUG 2/2017, prin care studentii beneficiaza de gratuitate la transportul pe calea ferata. De asemenea, precizeaza ca modificarea prin care gratuitatea se limiteaza doar la calatoriile catre localitatea de domiciliu a fost introdusa in Comisiile reunite de buget-finante si de invatamant ale Senatului, acestea trebuind doar sa dea aviz, comisia care intocmeste raportul de fond fiind Comisia de munca. Ulterior, proiectul legii de adoptare a OUG va fi dezbatut in plenul Senatului, iar la Camera Deputatilor va avea loc o procedura similara.

"Niciunul dintre amendamente nu este inca in vigoare si nici nu va fi prea curand! Procesul legislativ va continua (detalii mai jos) si va dura inca cel putin doua luni. Pana atunci, gratuitatea la transportul feroviar pentru studentii inmatriculati la forme de invatamant cu frecventa in institutii de invatamant superior acreditate ramane in vigoare si se acorda fara restrictii, indiferent de varsta sau de rutele calatoriilor!", isi anunta ANOSR membrii.

"Ne vom folosi de toate mijloacele de care dispunem ca sa ne asiguram ca niciun amendament care sa restranga drepturile studentilor nu va fi adoptat. Am cerut deja public Parlamentului Romaniei acest lucru, vom monitoriza fiecare etapa, vom participa la sedinte unde este cazul, le vom scrie si vom vorbi cu parlamentari si le vom cere sa nu adopte astfel de amendamente, va vom informa constant despre ce se intampla si vom reactiona ori de cate ori va fi cazul", anunta asociatia.

Comisiile reunite de buget finante si de invatamant din Senat au adoptat, in 14 februarie, doua amendamente la ordonanta privinnd gratuitatile la transportul pe CFR pentru studenti, introducand prevederea referitoare la gratuitate doar pentru calatoria intre centrul universitar si localitatea de domiciliu si limita de varsta de 35 de ani, sustinute de liberalul Florin Catu si de social-democratul Eugen Teodorovici. Citu a anuntat, vineri dimineata, ca va renunta la amendament.

Sursa foto: Pixabay/Didgeman