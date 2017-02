Nivelul de saracie al romanilor este in scadere, dar inegalitatea veniturilor ramane cea mai mare din Uniunea Europeana, in conditiile in care cei mai bogati 20% dintre romani castiga de opt ori mai mult decat cei mai saraci 20%, cel mai mare raport din UE, potrivit raportului de tara publicat miercuri de Comisia Europeana (CE).

Categoriile sociale cele mai afectate de saracie sunt tinerii, familiile cu copii, persoanele cu dizabilitati, persoanele de etnie roma si populatia rurala. Totusi, CE subliniaza ca au fost facute progrese importante in ceea ce priveste reducerea riscului de saracie in ultimii ani, conform News.ro.

”A fost facut un progres substantial in reducerea populatiei aflate in risc de saracie sau de excluziune sociala in atingerea tintei de 580.000 de persoane. In termeni absoluti, 1,68 milioane persoane au iesit din zona de risc intre 2008 si 2015”, se arata in raport.

Inegalitatea la nivelul veniturilor a crescut incepand cu 2012, avand o puternica accelerare in 2015. Potrivit unui grafic publicat in raport, Romania are cea mai mare inegalitate a veniturilor din UE, fiind urmata de Lituania, Bulgaria si Spania.

Statele care inregistreaza un produs intern brut (PIB) per capita mai mic au, de regula, o inegalitate mai mare a veniturilor, insa aceasta tendinta explica doar partial situatia din Romania, potrivit CE.

Nivelul ridicat de inegalitate este cauzat si de efectele redistributive in scadere ale sistemului de taxe si este accentuat de diferentele mari existente intre mediul rural si cel urban.

In comparatie cu zonele urbane, de doua ori mai multi oameni din zonele rurale traiesc in comunitati izolate si se confrunta cu probleme legate de locuinta si de gasirea unui loc de munca.

Procentul oamenilor care traiesc in case de o calitate foarte slaba si isi cheltuiesc peste 40% din venituri pe intretinerea casei este unul dintre cele mai mari din UE.

Reprezentantii CE avertizeaza ca impactul sistemului de taxare asupra reducerii inegalitatii veniturilor este relativ scazut.

Astfel, diferenta dintre inegalitatea veniturilor brute si a celor nete, dupa plata taxelor si beneficiilor, este relativ scazuta. Gradul de progresivitate al taxelor aplicate veniturilor este relativ scazut, contribuind la actuala situatie.

Mai mult, Guvernul a eliminat plafonul de cinci salarii medii brute la plata contributiilor sociale si de sanatate, iar contributiile la sanatate pentru pensionari au fost eliminate.

In acest context al inegalitatii sociale, Romania se va confrunta si cu scaderea populatiei in varsta de munca (20-64 ani) cu 4% pana in 2020, in conditiile in care populatia tarii a scazut cu 6% din 2007 pana in prezent.

”Tinand cont de estimarea privind continuarea emigrarii tinerilor si de numarul limitat de persoane care se intorc, tara risca sa piarda si mai mult din resursa de munca. Aceasta poate afecta cresterea productivitatii si convergenta veniturilor si poate afecta asupra cresterii economice potentiale”, se arata in raport.

In acelasi timp, CE avertizeaza ca exista un mare potential nefolosit al fortei de munca, in conditiile in care inactivitatea ramane una dintre cele mai mari din UE.

Sursa foto: Enrique Ramos / Shutterstock.com