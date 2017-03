Un politist din Bucuresti a fost ranit, in noaptea de vineri spre sambata, dupa ce a fost tarat cu masina aproximativ 20 de metri, de un sofer de 22 de ani care nu a oprit la semafor si, ulterior, a refuzat sa prezinte documentele, anunta Politia Capitalei. Soferul a fost imobilizat dupa ce a lovit doua masini de politie, iar pentru imobilizarea lui au fost trase trei focuri de arma in aer si s-a folosit un spray lacrimogen.

"In aceasta dimineata (sambata, n.r.) in jurul orei 3.00, un echipaj al Politiei Rutiere a observat un conducator auto care a patruns in intersectie la culoarea rosie a semaforului. In pofida faptului ca a fost efectuat semnalul regulamentar de oprire, acesta a continuat deplasarea", arata reprezentantii Politiei Capitalei. Ei mai spun ca, atunci cand, in sfarsit, a oprit, iar agentul de politie rutiera i-a solicitat documentele, soferul a devenit agresiv verbal si a demarat avand politistul agatat de oglinda retrovizoare si de centura de siguranta, scrie News.ro.

Colegul politistului, aflat la volanul masinii de serviciu, a plecat imediat in urmarirea soferului. Politistul care solicitase documentele a reusit sa sara de pe masina dupa aproximativ 20 de metri, precizeaza Politia Capitalei. El a fost ranit si a fost transportat la spital pentru ingrijiri de specialitate. In acest timp, colegul politistului a solicitat sprijin din partea altor echipaje aflate in zona, care au reusit sa blocheze autoturismul. "Conducatorul auto a refuzat sa coboare, ba, mai mult, s-a blocat in masina. La fata locului au sosit foarte repede persoane din familia soiferului, care, cu o cheie de rezerva, au deschis portbagajul masinii", mai arata reprezentantii Politiei.

Ei adauga ca, in vederea imobilizarii soferului, a fost folosit un spray iritant lacrimogen, dar fara succes, deoarece barbatul a demarat, lovind doua autospeciale care il blocau. "Pentru imobilizarea lui, dupa ce a lovit autospecialele, s-a utilizat si armamentul din dotare, fiind trase trei focuri de arma", explica politistii, precizand ca nimeni nu a fost ranit. Intr-un final, soferul a fost imobilizat si dus la sediul Brigazii Rutere pentru audieri. Cazul a fost preluat de Serviciul Omoruri din cadrul Politiei Capitalei, care efectueaza cercetari sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti.

