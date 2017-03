Lucrarile presupun decopertarea/frezarea anumitor segmente de strada si refacerea carosabilului, folosind mixtura stocabila “la cald”, a transmis Primaria Capitalei, potrivit News.ro.

Planul de interventii cuprinde strazi din toate cele sase sectoare. In sectorul 1, vor fi facute lucrari pe Soseaua Chitila, Calea Plevnei, bulevardul Nicolae Balcescu, Calea Grivitei, strada N. Caramfil, bulevardul Bucurestii Noi, in sectorul 2 reparatiile vor avea loc pe bulevardele Dacia si Barbu Vacarescu, Soseaua Fundeni, strada Mihai Eminescu, strada Batistei, in timp ce in sectorul 3 vor fi facute reparatii pe bulevardele Unirii, Camil Ressu,Th. Pallady si Mircea Voda, Soseaua Mihai Bravu, Soseaua Industriilor. In sectorul 4, vor fi facute lucrari de reparatii pe strazile George Georgescu, Lanariei, Splaiul Unirii , in sectorul 5 pe bulevardul Natiunile Unite, Soseaua Viilor, Soseaua Progresului, Soseaua Alexandriei, Drumul Cooperativei, Splaiul Independentei, bulevardul Regina Elisabeta, iar in sectorul 6 lucrarile se vor desfasura pe bulevardele Timisoara si Iuliu Maniu, pe Calea Giulesti si Prelungirea Ghencea.

Termenul de executie a lucrarilor de reparatii este 30 aprilie.

Primaria Capitalei sustine ca Administratia Strazilor Bucuresti va incheia si alte contracte subsecvente prin care vor fi reparate si restul strazilor pe care au fost semnalate probleme.

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, sustinea ca au fost facute foarte multe reclamatii din partea cetatenilor si a cerut ca lucrarile de asfaltare sa fie facute noaptea sau cand nu este trafic intens, nu pe timpul zilei sau dimineata, cand este aglomerat.

Sursa foto: Agerpres