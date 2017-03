In ceea ce priveste procentul celor care inregistreaza intarzieri la plata ratelor bancare, romanii (34%) sunt la aproape acelasi nivel cu germanii (33%), potrivit studiului, citat de News.ro. Insa, in ceea ce priveste creditele ipotecare, romanii (10%) stau mai bine decat spaniolii (29%) si germanii (17%).

Un alt domeniu unde romanii au probleme este plata facturilor la gaze si electricitate, unde 35% dintre respondeti inregistreaza intarzieri. Italienii (38%) au probleme mai mari la acest capitol, iar cehii (8%) si germanii (14%) stau cel mai bine.

In schimb, romanii stau bine in ceea ce priveste plata chiriilor, potrivit studiului. ”Atunci cand vine vorba de intarzieri la plata chiriilor, polonezii inregistreaza cel mai ridicat procentaj: 29%, in timp ce doar 6% dintre romani au intarzieri la plata chiriilor”, se arata in comunicat.

Polonezii, in proportie de 27% si romanii, cu un procentaj de 22%, inregistreaza intarzieri la plata facturilor de telefonie mobila, in timp ce doar 8% dintre germani au inregistrat intarzieri ale acestor plati.

Studiul a fost efectuat de grupul Kruk in Polonia, Cehia, Slovacia, Romania, Germania, Italia si Spania. Cercetarea a fost realizata in perioada 19-26 octombrie 2016 si a avut ca scop aflarea opiniilor si atitudinilor locuitorilor diferitelor tari referitoare la finante, produse de credit si probleme legate de datorii. In Romania, studiul a fost implementat pe un esantion de 1.000 de persoane, utilizatori de internet, cu varste cuprinse intre 18 si 65 de ani.

Sursa foto: wavebreakmedia / Shutterstock