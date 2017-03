Obiectivul propus in acest an, de dare in folosinta a 90 de kilometri de autostrada, este unul realizabil, aproape jumatate din aceasta distanta fiind reprezentata de centuri ocolitoare, a declarat, miercuri, directorul general al Companiei Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Stefan Ionita.

”Suntem mai pregatiti ca oricand sa atragem fonduri europene. Obiectivul privind darea in folosinta a 90 de kilometri de autostrada este fezabil”, a declarat Stefan Ionita, potrivit News.ro.

Din totalul de 90 de kilometri, 45 vor fi centuri ocolitoare. Restul reprezinta intrarea in Bucuresti, cei trei kilometri care fac legatura cu autostrada Bucuresti-Ploiesti, loturile 3 si 4 de pe autostrada Lugoj-Deva si doua loturi de pe autostrada Sebes- Turda.

In plus, unul dintre obiective este promovarea centurii de sud a Bucurestiului pentru a fi finantata din Fondul de Coeziune. Pentru acest sector de autostrada, documentatia va fi publicata in luna mai pe Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP), potrivit sefului CNAIR.

”In cazul pasajului de la Domnesti, in 2-3 saptamani se va semna contractul pentru constructia acestuia”, a mai afirmat Ionita.

Romania are, in prezent, 748 de kilometri de autostrada, dupa deschiderea, in luna martie, a unui segment de 15 kilometri din lotul 2 al autostrazii Lugoj-Deva.