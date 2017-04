Ministerul Afacerilor Externe anunta ca un cetatean roman se numara printre persoanele ranite in atacul terorist de la Stockholm, el fiind internat in spital, in stare stabila, scrie News.ro.

”Conform ultimelor informatii primite de misiunea diplomatica romana, in urma atacului a fost afectat un cetatean roman. Acesta se afla internat intr-o unitate spitaliceasca din Stockholm, fiind in stare stabila. Un diplomat s-a deplasat la unitatea medicala pentru acordarea de sprijin”, informeaza Ministerul Afacerilor Externe.

Ambasada Romaniei in Suedia monitorizeaza in continuare cazul si este pregatita sa acorde asistenta consulara, in functie de necesitati.

Zece persoane primesc ingrijiri in urma atacului de la Stockholm, au anuntat sambata serviciile suedeze pentru Sanatate, dupa ce Spitalul Karolinska din capitala a anuntat ca noua persoane sunt in continuare spitalizate, relateaza The Associated Press.

Patru dintre cele zece persoane au fost ranite grav, au precizat aceste servicii. Doi raniti se afla la terapie intensiva, iar copilul nu a fost ranit grav, potrivit aceleiasi surse.

Politia suedeza a anuntat sambata ca a arestat un barbat care ”pare” sa fie soferul camionului. ”Da, este corect, pare sa fie el”, a declarat pentru The Associated Press un purtator de cuvant al politiei suedeze Lars Bystrom.

El a refuzat sa comenteze informatii de presa potrivit careia persoana arestata este un barbat originar din Uzbekistan in varsta de 39 de ani care ar avea legaturi cu Statul Islamic.