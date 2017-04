Doi deputati PSD au initiat un proiect de lege care prevede ca persoanele ale caror drepturi de pensie anticipata partiala s-au deschis in perioada 1 ianuarie 2011 – 16 iulie 2016 beneficiaza de recalcularea pensiei, astfel incat cuantumul pensiei sa nu mai fie diminuat prin aplicarea procentului de 0,75% pentru fiecare luna de anticipare pana la implinirea varstei standard.

Deputatii PSD Adrian Solomon si Irinel Stativa au depus, la Senat, o propunere legislativa pentru completarea Legii 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Astfel, la articolul 65, dupa alineatul 6 se introduc trei alineate noi cu urmatorul cuprins: (7) - Persoanele ale caror drepturi de pensie anticipata partiala s-au deschis in perioada 1 ianuarie 2011 – 16 iulie 2016 beneficiaza de recalcularea pensiei prin aplicarea prevederilor alineatului 4, potrivit News.ro.

De asemenea, recalcularea prevazuta la alineatul 7 se face la cererea persoanei ineresate, iar drepturile de pensie recalculate se cuvin si se platesc incepand cu luna urmatoare inregistrarii acesteia la casa teritoriala de pensii in evidentele careia se afla dosarul de pensie al solicitantului.

Prevederile alineatelor de mai sus se aplica persoanelor care, pana in luna depunerii cererii, inclusiv, nu au indeplinit conditiile pentru acordarea pensiei pentru limita de varsta.

Potrivit expunerii de motive, la data de 14 iulie 2016 a fost publicata in Monitorul Oficial Legea nr.142/2016 pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice cu modificarile si completarile ulterioare, care modifica modul de calcul al cuantumului pensiei anticipate partiale prin eliminarea procentului de 0,75% aplicat cuantumului pensiei pentru fiecare luna de anticipare, pana la indeplinirea conditiilor pentru obtinerea pensiei pentru limita de varsta.

Initiatorii propunerii legislative explica faptul ca, de la data intrarii in vigoare a noii reglementari, cuantumul pensiei anticipate partiale se stabileste din cuantumul pensiei pentru limita de varsta, prin diminuarea acestuia in raport cu stagiul de cotizare realizat si cu numarul de luni cu care s-a redus varsta standard de pensionare.

„Intrucat prevederile noii reglementari nu pot retroactiva, de beneficiul legii mai favorabile beneficiaza numai persoanele care au solicitat pensie anticipata partiala dupa data intrarii in vigoare a Legii nr. 142/2016, respectiv 14 iulie 2016, creandu-se astfel o situatie discriminatorie pentru persoanele pensionate pana la aceasta data, acestora neaplicandu-se noua lege”, mai afirma social-democratii.

Deputatii PSD mai argumenteaza ca, in prezent, pentru persoanele care s-au pensionat pana la data de 14 iulie 2016, cuantumul pensiei anticipate partiale ramane in continuare diminuat prin aplicarea procentului de 0,75% pentru fiecare luna de anticipare pana la implinirea varstei standard, in timp ce pentru persoanele pensionate dupa aceasta data se aplica prevederile mai favorabile ale Legii nr. 142/2016.

