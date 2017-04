Protestele anti-Uber din Capitala vor avea loc miercuri si joi intre orele 9.30 si 21.00. Transportatorii acuza platforma Uber de transport nelegal in Romania, potrivit News.ro.

Transportatorii acuza ca proiectul de Ordonanta de Urgenta s-a blocat pe traseul de avizare si cer inchiderea pietei doar pentru companiile care obtin trasee la licitatii si care ar trebui, sustine COTAR, sa beneficieze de monopol pe acele trasee.

Cerem scoaterea in afara legii a platformelor tehnologice online care presteaza servicii de taximetrie in mod neautorizat, asa cum s-a intamplat in tarile europene, unde statul a vrut sa-si protejeje transportatorii autorizati. Cerem scoaterea in afara legii a tururor platformelor online care fac servicii de transport de persoane nedeclarat, nefiscalizat in Romania si neautorizat conform legislatiei in vigoare. Cerem scoaterea in ilegalitate a tuturor firmelor care fac transport regulat, pe rute pentru care nu au participat la licitatii si nu au castigat dreptul de a le opera, conform legii

COTAR