Chiar daca piata din Romania incepe sa se schimbe usor, iar romanii sunt din ce in ce mai interesati sa consume delicatese precum foie gras, caviar sau diverse branzeturi si vinuri frantuzesti, realitatea este ca angajatii de la noi din tara mananca nesanatos, la ore neregulate si de cele mai multe ori pe tastatura. Cel putin la pranz. Asta arata datele obtinute de compania Edenred Romania in 2014, in cadrul studiului „Masa ta ideala“. Potrivit cercetarii, romanii constientizeaza importanta pranzului si il considera o ocazie buna de relaxare si socializare. In realitate insa, 30% dintre angajatii din Romania isi iau la serviciu pachetel de acasa, pe care il mananca in graba, chiar „pe tastatura“. Mai mult, 62% dintre salariatii romani aloca mai putin de jumatate de ora pranzului.

Daca si tu te numeri printre romanii care prefera sa manance pranzul in fata calculatorului, este necesar sa iti schimbi acest obicei imediat. Pare ca este mai productiv asa - mai raspunzi la niste mailuri, pui la punct ultimele detalii pentru prezentarea de maine - cand, de fapt, productivitatea scade si lasa loc stresului.

In plus, statul pe scaun pentru perioade lungi de timp duce la dureri de spate si creste riscul de boli cardiace. Daca iti doresti ca sanatatea sa devina un stil de viata si pentru tine si vrei sa iti schimbi obiceiurile alimentare nesanatoase, dar ti se pare greu sa faci acest pas de unul singur, poti apela oricand la ajutor de specialitate.

Contacteaza un specialist in nutritie, care iti poate identifica obiceiurile alimentare proaste si, mai ales, care poate sa te faca sa le constientizezi si sa accepti un plan de actiune. Pe nutritionistulmeu.ro, spre exemplu, dupa un prim consult, se incepe cu o evaluare completa a starii de sanatate, a statusului nutritional si metabolic si cu identificarea obiceiurilor alimentare. Analiza compozitiei corporale se face cu ajutorul unui cantar performant, care foloseste tehnologia BIA – analiza bioimpedantei. In functie de toate acestea, se stabilesc niste linii generale ale unui program de nutritie personalizat, menit sa te ajute sa iti alimentezi corect organismul, dupa propriile lui nevoi.

In acest fel poti reusi sa iti schimbi obiceiurile alimentare nocive - cum este mancatul in fata calculatorului. Tot nutritionistul iti poate crea si o dieta personala, bazata pe nevoile specifice ale organismului tau, si te poate motiva si monitoriza. O astfel de dieta iti va ajuta organismul sa se refaca si te poate feri de costisitorul drum la medic atunci cand obieciurile proaste declanseaza boli.

Schimbarile in bine se vor vedea in scurt timp, iar pauza de pranz va deveni acel moment al zilei in care te relaxezi si iti incarci bateriile pentru o dupa-amiaza productiva la locul de munca si o seara plina de energie, alaturi de prieteni sau familie.

Daca argumentele de mai sus nu te-au convins ca este momentul sa renunti la pranzul in fata calculatorului, iata care sunt cele sapte efecte devastatoare ale acestui obicei:

1. Probleme grave de sanatate ca diabetul sau bolile cardiace

Daca obisnuiesti sa mananci pranzul in fata calculatorului, asta inseamna ca petreci mai mult timp la birou, pe scaun. Potrivit publicatiei Washington Post, statul pe scaun pentru perioade lungi de timp creste riscul de boli cardiace, duce la probleme cu tensiunea si colesterorul. De asemenea, are un efect direct asupra pancreasului, cauzand astfel diabet. Cu alte cuvinte, ridica-te de pe scaun macar pentru pauza de pranz.

2. Articulatii inflamate

Un efect care se va observa imediat daca nu iti parasesti scaunul de birou nici macar la pranz este durerea la nivelul articulatiilor. Adauga la asta si putina tensiune musculara, iar „meniul“ este complet. Pentru „desert“ comanda o posibila problema la niveul soldurilor. Daca nu iti poti parasi totusi tastatura, incearca macar sa faci niste exercitii de intindere musculara, recomanda medicii.

3. Stres

Nu e niciun secret in faptul ca un loc de munca poate fi foarte solicitant si iti poate consuma multa energie. Insa atunci cand iei pranzul pe biroul unde lucrezi, nu vei reusi decat sa maresti nivelul stresului. Daca nu iti dai timp sa te relaxezi si sa te refaci, organismul tau va ceda in scurt timp. Asa ca ia-ti sandvisul si fugi pe o banca din curte. Nu da compania faliment daca lipsesti 15 minute de la birou.

4. Infectii cu bacterii periculoase

Un studiu efectuat in Marea Britanie a ajuns la concluzia ca pe tastatura se gasesc de 5 ori mai multe bacterii decat pe un scaun de toaleta. Printre acestea, unele deosebit de periculoase, cum este stafilococul auriu. In plus, mancatul in fata unui calculator pe care il imparti cu cineva este cea mai simpla metoda de a lua o boala de care sufera colegul, mai ales ca numai o persoana din zece isi face curat la locul de munca. Apoi, firmiturile care pica intre taste sunt un mediu propice pentru dezvoltarea bacteriilor. Daca totusi nu ai alta solutie, incearca sa cureti tastatura cu spirt la inceputul programului.

5. Productivitate scazuta

In mod ironic, timpul pe care crezi ca il castigi muncind in timp ce mananci afecteaza in mod negativ productivitatea intregii zile de lucru. In putine cuvinte, creierul tau are nevoie de o pauza. Daca nu i-o acorzi, asta te va incetini tot mai mult pe parcursul zilei.

6. Pierderea echilibrului in viata

Trebuie sa existe un echilibru intre timp de odihna si timp dedicat serviciului. Si este important ca el sa existe chiar si atunci cand esti la munca. Pierderea acestui echilibru si renuntarea la momentele de relaxare precum pauza de praz in favoarea sarcinilor de serviciu este calea cea mai sigura spre sindromul de burnout - o stare de epuizare totala fizica si psihica cauzata de expunerea la sters pe perioade mari de timp. Daca intr-o zi chiar nu ai timp de pranz, ia-ti macar o pauza de cinci minute pentru o plimbare si o cafea buna.

7. Pierderea inspiratiei

Chiar daca cele mai periculoase efecte ale pranzului „pe tastatura“ sunt bolile grave la care te expui in acest fel, monotonia unui program de munca in care nu incerci nimic nou poate duce la pierderea creativitatii si inspiratiei. Timpul pe care il acorzi odihnei te ajuta sa iti limpezesti mintea si sa rezolvi usor problemele care pot aparea. Daca insa ramai in fata calculatorului, s-ar putea sa te trezesti uitandu-te la o pagina alba zeci de minute in sir.

Asadar, un pranz care sa nu iti aminteasca de deadline-uri este mai mult decat un moft. E esential sa ne acordam timp pentru relaxare si refacerea organismului. Asa cum elevii au o pauza de 10 minute la fiecare 50 petrecute in sala de clasa, asa trebuie sa isi ia si orice angajat pauze in timpul programului de lucru. A face contrariul este neproductiv si, mai ales, foarte nesanatos.

