Metrorex a anuntat ca lucrarile de modernizare a sistemului de control-acces vor avea loc in perioada 15 iulie - 21 iulie pentru statia Pipera si 29 iulie - 4 august pentru statia Aurel Vlaicu.

”Pentru stabilirea calendarului, pentru cele doua statii s-au luat in considerare perioadele cu trafic scazut, ca urmare a vacantelor scolare si a concediilor, pentru ca disconfortul resimtit de calatori sa fie minim. Lucrarile se vor realiza succesiv pentru statiile de metrou apropiate, pentru a permite preluarea calatorilor de la statiile de metrou ce se vor afla in proces de modernizare, catre statiile de metrou din apropiere”, potrivit unui comunicat emis de Metrorex.

Reprezentantii Metrorex au cerut sprijin autoritatilor locale si RATB pentru preluarea calatorilor cu ajutorul transportului in comun de suprafata.

Perioada maxima estimata pentru inchiderea statiilor de metrou cu un singur acces va fi de 7 zile calendaristice consecutive, cu inceperea lucrarilor intr-o zi de vineri, dupa terminarea programului normal de lucru al Metrorex si dupa ce ultimii calatori vor parasi statia de metrou.

Deschiderea statiei pentru public se va realiza in timpul programului normal de lucru, in ziua de sambata a saptamanii urmatoare. Lucrarile se desfasoara atat ziua, cat si noaptea.

Lucrarile la metrou vor consta in: demontarea sistemului de taxare existent, demolarea pardoselii existente, demontarea traseelor de cabluri de comunicatie existente in pardoseala, demontarea sistemului de alimentare, repozitionarea cabinei controloarei de acces (unde este cazul), realizarea noilor trasee de cabluri de comunicatie, realizarea noului sistem de alimentare, realizarea noii pardoseli ce presupune minim trei zile pentru intarirea materialului de constructie folosit, montarea noului sistem de taxare, efectuarea testelor functionale.

Metrorex a anuntat recent inchiderea cailor de acces in statiile Izvor, Timpuri Noi, Dristor 1, Stefan cel Mare si Piata Muncii incepand cu 10 mai, pentru modernizarea instalatiei de taxare, lucrarile fiind programate sa se incheie in data de 16 mai. Incepand cu 24 mai, Metrorex va moderniza sistemul de acces in statiile de metrou Crangasi, Petrache Poenaru, Grozavesti de pe Magistrala 2 si Lujerului de pe Magistrala 3.