Ministerul Afacerilor Externe apreciaza ca aparitia unei noi inregistrari cu romanul rapit in Mali ”se inscrie in tiparul obisnuit al situatiilor de acest gen” si da asigurari ca celula interinstitutionala care se ocupa de acest caz lucreaza in regim de permanenta.

”Celula de criza interinstitutionala care gestioneaza situatia cetateanului roman rapit in Burkina Faso a luat nota de difuzarea, la data de 02 iulie 2017, a unui material video cu cetateanul roman Iulian Ghergut. Lansarea unui astfel de mesaj in spatiul public se inscrie in tiparul obisnuit al situatiilor de acest gen. Celula de criza interinstitutionala lucreaza in regim de permanenta pentru gestionarea situatiei”, a precizat Ministerul de Externe, potrivit News.ro.

Totodata, MAE mentioneaza faptul ca autoritatile romane mentin legatura si cu autoritatile competente ale statelor ai caror cetateni au fost luati ostatici, iar misiunile diplomatice romane sunt in contact permanent cu autoritatile competente locale

”Ministerul Afacerilor Externe reitereaza recomandarea ca tratarea in spatiul public a elementelor privind acest caz, dat fiind caracterul specific si sensibil al acestuia, sa se faca cu toata precautia”, mai precizeaza sursa citata.

Jihadistii al-Qaeda din Mali au dat publicitatii duminica dimineata o inregistrare cu sase ostatici straini, printre care se numara si romanul Iulian Ghergut, rapit in urma cu mai bine de doi ani in urma unui atac islamist asupra unei mine de mangan din localitatea Tambao, situata la aproximativ 350 de kilometri nord-est de capitala Burkina Faso, transmite France Presse.

Inregistrarea de 16 minute si 50 de secunde ar trebui sa reprezinte o dovada ca cei sase ostatici sunt in continuare in viata, fiind realizata de catre gruparea Jama'at Nasr al-Islam wal Muslimin - ramura oficiala a gruparii al-Qaeda in Mali - si publicata de americanii de la SITE.

Printre cei sase ostatici straini care apar in inregistrare se numara: romanul Iulian Ghergut, sud-africanul Stephen McGown, misionara elvetiana Beatrice Stockly, chirurgul australian Arthur Kenneth Ellitott, frantuzoaica Sophie Petronin si calugarita columbianca Gloria Cecilia Narvaez Argoti.

Inregistrarea a fost data publcitatii cu doar cateva ore inainte de sosirea lui Emmanuel Macron in Mali, unde ar urma sa discute despre consolidarea sprijinului vestic pentru fortele antiteroriste care lupta cu jihadistii al-Qaeda.

De asemenea, ostaticii sunt prezentanti de rand de catre un narator, care sustine ca nu au existat pana in acest moment negocieri pentru eliberarea lor. La sfarsitul inregistrarii, vocea naratorului se adreseaza familiilor celor rapiti si sustine ca nu au inceput pana acum negocieri reale, dar apoi mentioneaza ca negocierile continua.

Aceasta nu este prima inregistrare in care apare romanul Iulian Ghergut.

In noiembrie 2016, jihadistii au dat publicitatii o inregistrare in care ostaticul roman cere guvernului sa asigure eliberarea sa din mainile jihadistilor gruparii Al-Murabitoun din Burkina Faso, care au jurat credinta teroristilor Al-Qaeda.

Ghergut a cerut atunci guvernului roman si familiei sa depuna toate eforturile pentru a asigura eliberarea sa rapida din mainile gruparii Al-Murabitoun, condusa de militantul algerian Mokhtar Belmokhtar.

Rapirea unor cetateni straini pentru rascumparare este o practica intalnita in state precum Mali si Niger, dar mai rar in Burkina Faso.

Iulian Ghergut (39 de ani) facea parte dintr-o echipa de patrulare, care asigura securitatea in perimetrul exploatarii miniere de mangan de la Tambao.

Romanul, care are inclusiv cetatenie franceza, nu a fost ranit in timpul rapirii, atunci cand cinci militanti islamisti au atacat convoiul de securitate al minei exploatate de compania Pan African Minerals, o filiala a Timis Corporation. Compania ii apartine omului de afaceri cu cetatenie romana si australiana Frank Timis.

De asemenea, autoritatile au sustinut ca ostaticul roman a fost transportat de militantii islamisti in Mali.

Dupa rapirea cetateanului roman, autoritatile au declansat o Celula de Criza. Insa, executivul roman nu a putut sa asigure pana in acest moment eliberarea lui Ghergut.