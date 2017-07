"Vom intra cu celeritate si in aceste indemnizatii. S-au lucrat deja toate variantele, am ajuns la varianta finala, in sensul ca vom plafona indemnizatia la maxim cat exista in Europa la ora actuala, adica 1.800 de euro, cat are Germania. Peste 1.800 de euro nu mai poate sa ia nimeni. In maxim doua saptamani vom avea proiectul de OUG”, a spus Lia Olguta Vasilescu, potrivit News.ro.

Ministrul Muncii spunea, la sfarsitul lunii mai, ca imediat dupa ce intra in vigoare Legea salarizarii, va veni cu proiectul prin care va fi stabilit din nou un plafon pentru indemnizatia de crestere a copilului, ea spunand ca, de exemplu, daca argentinianul Lionel Messi ar veni sa joace la o echipa din Romania pentru un salariu de 30 de milioane euro si ar avea un copil, statul roman ar putea fi nevoit sa ii plateasca acestuia o indemnizatie lunara de aproximativ 28 de milioane de euro.

Olguta Vasilescu a sustinut necesitatea introducerii unui plafon pentru aceasta indemnizatie.