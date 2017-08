Conform noii prevederi, indemnizatia lunara pentru cresterea copilului se va stabili ca si pana acum, repectiv la 85% din media veniturilor nete realizate in ultimele 12 luni, din ultimii 2 ani anteriori datei nasterii copilului, cu mentinerea cuantumului minim actual de 85 % din cuantumul salariului minim brut pe tara garantat in plata, insa cu limitarea la un nivel maxim de 8.500 lei.

Prin aceasta OUG, Executivul clarifica si unele aspecte ce tin de acordarea stimulentului de insertie, in special pentru persoanele care se intorc la activitatea profesionala cu cel putin 60 zile inainte de finalizarea perioadei de concediu pentru cresterea copilului, pentru a nu se mai crea interpretari diferite in aplicare la nivel national; clarificarile nu afecteaza stabilirea si plata stimulentului de insertie, aceasta realizandu-se ca si in prezent.

Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a anuntat, vineri, ca in sedinta de Guvern va fi discutata si aprobata Ordonanta de Urgenta care prevede plafonarea indemnizatiilor pentru cresterea copilului la 8.500 lei.

"Avem si (...) plafonarea indemnizatiei pentru mame la suma de 8.500 lei, cat este si maximul in UE, cat este in Germania", a spus Lia Olguta Vasilescu.