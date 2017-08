Washingtonul va participa la viitoarea conferinta anuala ONU pe tema incalzirii globale - COP23 - care va avea loc in noiembrie la Bonn, in Germania, scrie News.ro.

Potrivit Departamentului de Stat, ”aceasta participare va include negocieri in curs cu privire la liniile directoare in vederea punerii in aplicare a Acordului de la Paris” .Presedintele american Donald Trump a anuntat la 1 iunie retragerea Statelor Unite din acest acord vizand sa limiteze incalzirea globala, semnat in 2015 de 195 de tari, in capitala franceza.

El a denuntat acest text ca nefast pentru economia americana, insa fara sa excluda sa reintre in proces, in urma unei renegocieri, eventual dupa incheierea unui ”nou acord care sa protejeze” Statele Unite. In fata dezamagirii exprimate de partenerii Washingtonului, secretarul de Stat Rex Tillerson a dat asigurari ca prima putere economica mondiala isi va continua eforturile in vederea reducerii emisiilor de gaze cu efect de sera.

”Astazi (vineri), Statele Unite au prezentat o comunicare Natiunilor Unite (...) cu privire la intentia Statelor Unite din Acordul de la Paris imediat ce vor putea” sa faca acest lucru, a anuntat Departamentul de Stat. Potrivit Acordului de la Paris, notificarea oficiala a retragerii va putea sa aiba loc efectiv doar dupa trei ani de la intrarea acestuia in vigoare, care a avut loc pe 4 noiembrie 2016.

Donald Trump va putea, deci, sa denunte in mod oficial Acordul de la Paris abia in 2019. Urmeaza, apoi un preaviz de un an, in vederea unei iesiri efective. ”Asa cum a spus presedintele”, ”el este deschis unei reveniri in Acordul de la Paris, daca Statele Unite pot sa obtina prevederi care sa le fie mai favorabile, mai favorabile economiei lor, cetatenilor lor si contribuabililor lor”, a adaugat diplomatia americana.

Sursa foto: Claudio Divizia/Shutterstock