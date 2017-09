Una dintre promisiunile de baza ale Gabrielei Firea, care a contribuit la alegerea ei ca Primar General al Bucurestiului, a fost “revolutionarea traficului”. Pana in prezent, nu se simte nimic pozitiv si nici nu sunt vizibile masurile luate de ea in acest sens insa, intr-o declaratie pentru wall-street.ro, promite ca lucrurile se vor schimba.

Am intrebat pe Gabriela Firea ce planuri concrete are in privinta construirii parcarilor promise, dar si cum considera ca va reusi, per total, fluidizarea traficului in cea mai poluata si aglomerata capitala din Uniunea Europeana.

Ea a promis in campanie ca va incepe constructia de parcari astfel incat, la finalul anului curent, sa existe deja primele parcari finalizate.

“In cursul lunii septembrie a anului trecut, in baza Studiilor de Fezabilitate receptionate si a documentatiilor de avizare a lucrarilor de investitii, au fost aprobati in Consiliul General indicatorii tehnico-economici pentru Planul Integrat de Dezvoltare Urbana – „ZONA CENTRALA", care vizeaza amenajarea a 10 parcari subterane.

In bugetul pe anul in curs s-a prevazut suma de 11 milioane de lei pentru finalizarea proiectelor tehnice si a detaliilor de executie aferente acestor parcari subterane.

In prezent PMB este in faza de obtinere avize pentru autorizarea executiei lucrarilor, ulterior urmand a fi demarate procedurile de achizitie publica de lucrari.

Reamintim ca, potrivit legislatiei in vigoare, orice proiect nou se realizeaza in etape, dupa studiile de fezabilitate urmeaza aprobarea in CGMB a indicatorilor tehnico-economici, licitatiile si in final semnarea contractelor de executie, iar din acest motiv nu au fost alocate toate fondurile necesare pentru finalizarea acestor obiective de investitii”.

Cu alte cuvinte, este extrem de putin probabil ca avizele sa fie date, constructia sa inceapa in aceasta toamna si Gabriela Firea sa isi poata tine promisiunea facuta in fata a 2 milioane de bucuresteni, dintre care 246.000 de au votat-o.

Din alta parte va veni, insa, fluidizarea traficului

Totodata, Gabriela Firea promitea "extinderea numarului de intersectii incluse in Sistemul de Management al Traficului din Bucuresti (SMTB)".

“In urma cu o luna a fost inaugurat noul centru de management al traficului situat in sediul Primariei Capitalei, unde sunt centralizate in timp real informatii din 215 intersectii. La preluarea mandatului Primarului General Gabriela Firea, doar aproximativ 100 de intersectii din cele semaforizate erau integrate intr-un sistem de management al traficului care era depasit ca uzura morala si fizica si nu putea sa faca fata sub nici o forma cerintelor. In acest moment avem un sistem care este adaptat noilor tehnologii.

Exista 280 de camere video amplasate in Capitala, atat in zona intersectiilor, cat si in principalele puncte strategice ale orasului, iar toate aceste informatii pot fi observate pe ecranele din Centrul management al Traficului.

Pana la sfarsitul anului vor mai fi racordate la acest sistem de management al traficului alte 60 de intersectii semaforizate, iar pana la mijlocul anului viitor se intentioneaza ca toate cele 450 de intersectii semaforizate sa fie integrate in acest sistem.

Prin activitatea noului centru de management fluidizarea traficului in Capitala poate creste cu 20-30%”, estimeaza oficialii Primariei Bucuresti.

