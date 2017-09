In baza datelor de la Organizatia Mondiala a Sanatatii, o companie britanica a analizat 179 de tari in functie de consumul de bauturi alcoolice si tutun pe persoana pe an, dar si rata obezitatii.

Cele mai nesanatoase tari din lume

Sursa foto: captura Cliniccompare.co.uk

Locul 10: Lituania si SUA

Locuitorii din Lituania beau mai mult decat oricare alta nationalistate din lista, mai exact 18,2 litri de alcool de persoana pe an. In acelasi timp, SUA sunt singura tara din afara Europei care intra in top 10 cele mai nesanatoase tari, aflandu-se pe locul 9 la rata obezitatii in lume - 35% din adulti sunt supraponderali, potrivit Business Insider.

Locul 9: Luxembourg

In micul stat european, 25% din locuitori sunt obezi

Locul 8: Polonia

In medie, fiecare locuitor fumeaza 1.369 de tigari pe an si consuma 12,3 litri de alcool pur.

Locul 7: Croatia

Se pare ca locuitorii din Croatia sunt mai rezistenti la alcool decat polonezii, consumand 13,6 litri de alcool pe an.

Locul 6: Ungaria

Vecinii nostri fumeaza in medie 1.774 de tigari pe an de persoana.

Locul 5: Slovacia

Peste 27% din populatia acestei tari este reprezentata de obezi. In plus, slovacii sunt pe locul 9 la consumul de alcool.

Locul 4: Belarus - locuitorii acestei tari se afla pe locul 2 la consumul de tigari si alcool

Locul 3: Slovenia

Slovenii se afla printre cei mai mari consumatori de tutun la nivel mondial, fumand 2.637 de tigari de persoana pe an.

Locul 2: Rusia

Un rus consuma in medie 13,7 litri de alcool si fumeaza 2.690 de tigari pe an.

Locul 1: Cehia

Cehia este cea mai nesanatoasa tara din lume, clasandu-se pe locul 5 la consumul de alcool si pe locul 11 la consumul de tutun. De asemenea, aproape 30% din populatie este obeza.

Unde se claseaza Romania?

Romania este pe locul 18 in topul celor mai nesanatoasae tari din lume, in fata Marii Britanii si Ucrainei, cu un consum de 1.619 tigari pe an de persoana. Mai prost decat Romania se situeaza Grecia, Australia, Liban, Canada, Belgia, Estonia si Bulgaria (locul 11).

Sursa foto: kurhan/Shutterstock.com