Potrivit proiectului de hotarare privind rectificarea bugetara aprobat de CGMB, ar urma sa fie redus bugetul alocat pentru infiintarea de noi subunitati de pompieri in cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bucuresti – Ilfov, de la 3 milioane de lei la 298.000 de lei, precum si cel pentru achizitionarea de echipamente si masini, de la 54,5 milioane de lei, la 11,6 milioane de lei, potrivit News.ro.

De asemenea, fondurile pentru restaurarea Palatului Voievodal „Curtea Veche” se reduc cu 6,2 milioane de lei, de la 6,7, la fel si cele pentru consolidarea cladirilor cu risc seismic din Centrul Istoric - cu 1,4 milioane de lei, de la 1,5 milioane de lei.

Bugetul proiectului Esplanada din zona Unirii, care ar urma sa cuprinda o sala de concerte, o pinacoteca, precum si o sectiune pentru Muzeul Literaturii, se reduce cu 1,1 milioane de lei, iar implementarea unui sistem de transport cu bicicleta in zona centrala a Capitalei va fi facuta cu 1 milion de lei, cu 4 milioane de lei mai putin decat fusese alocat initial.

Ar urma sa se ia bani si de la salubritate – peste 16,5 milioane de lei, iar bugetul pentru colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor va fi redus cu peste 3 milioane de lei (de la 3,8 milioane de lei).

Conform proiectului de hotarare, fondurile vor fi reduse si la sectiunea transporturi, astfel ca, in loc de aproape 1,1 miliarde de lei, vor fi alocati putin peste 9,1 milioane de lei.

In ceea ce priveste strazile si parcarile din Bucuresti, bugetul alocat ar urma sa fie redus cu peste 1,7 milioane de lei (de la 4 milioane de lei). Astfel, proiectul privind traseul prioritar pietonal si de biciclisti va beneficia de doar 100.000 de lei, redus de la 3,5 milioane de lei, iar bugetul alocat pentru construirea parcarilor subterane in Piata Constitutiei, la Sala Palatului si in Piata Rahova, de 8,1 milioane de lei, va ramane la 400.000 de lei.

Pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, fezabilitate si a altor sudii aferente obiectivelor de investitii, va fi redus bugetul pentru modernizarea Pietei Eroii Revolutiei si construirea pasajului pietonal de la 8,1 milioane de lei, la 1,1, pentru reabilitarea sistemului rutier si liniei de tramvai pe Bd. Liviu Rebreanu, de la 13,8 milioane de lei la 11,8 milioane de lei, reabilitarea sistemului rutier si a liniilor de tramvai pe Soseaua Pantelimon, de la 68,2 milioane de lei la 29,9 milioane de lei, proiectul de penetratie Splaiul Independentei – Ciurel – Autostrada Bucuresti-Pitesti va avea buget de 55 de milioane de lei, urmand sa fie redus cu 35 de milioane de lei, iar cel alocat initial pentru Prelungiea Ghencea – Domnesti va scadea cu 4,9 milioane de lei (de la 5 milioane de lei).

Pentru semaforizarea a 38 de intersectii noi nu vor mai fi alocate fonduri.

Primaria Bucuresti a suplimentat bugetul pentru biserici

In schimb, va fi suplimentat bugetul Centrului de Creatie, Arta si Traditie (CREART), care va avea 63,2 milioane de lei, cu 10,5 milioane de lei mai mult. Va fi suplimentat si bugetul Administratiei Monumentelor si Patrimoniului Turistic, cu peste 10 milioane de lei, astfel incat institutia va avea un buget de 127,5 milioane de lei. Din aceasta suma, 10,7 milioane de lei vor merge la biserici si parohii, la care se adauga 1,5 milioane de lei pentru Arhiepiscopia Bucurestilor si 4,5 milioane de lei pentru Patriarhia Romana (suplimentat de la 15 milioane de lei la 19,5 milioane de lei).

Pentru realizarea ansamblului monumental Regele Ferdinand I, se majoreaza fondurile de la 7 milioane de lei la aproape 15,8 milioane de lei si se aloca aproximativ 1,1 milioane de lei pentru realizarea monumentului Regina Maria a Romaniei. Pentru lucrarile de reparatii la Pasajul Latin se elimina bugetul de 650.000 de lei.

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a sustinut, miercuri, ca municipalitatea "nu taie bani de la proiectele de infrastructura sau investitii”, ci este vorba de o rectificare bugetara conform legislatiei in vigoare, care tine cont de etapizarea proiectelor in curs".

"Nu este in niciun caz vorba de taieri in sensul diminuarii creditelor de angajament multianuale, ceea ce ar putea pune sub semnul intrebarii finalizarea unui proiect, ci doar redirectionarea creditelor bugetare din 2017, respectiv a sumelor care, din motive obiective, nu pot fi cheltuite pana la sfarsitul acestui an. In plus, la o serie de obiective de investitii, aflate in faza incipienta, studiile de fezabilitate si proiectele tehnice vor fi intocmite de catre Compania Municipala Dezvoltare Durabila Bucuresti S.A., intrucat cu toata intarzierea generata de procedura de infiintare a companiei, termenele de finalizare vor fi scurtate substantial", a sustinut Firea, intr-un comunicat de presa transmis pentru a raspunde acuzatiilor privind taierile de fonduri, la rectificare, pentru domenii importante.

Sursa foto: Pixabay.com