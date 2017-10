Infioratoarea si tragica noapte in care zeci de tineri au ars de vii in clubul Colectiv este inca o rana deschisa. Stenograme cu dialogurile dintre operatori si medicii de pe ambulante au iesit la suprafata, conform Digi24 , si, din pacate, arata inca o data impotenta sistemului medical romanesc. Mai jos, stenograma in cauza.

”MEDIC: Deci ei sunt afara si nu e nicio ambulanta langa mine inauntru, in curtea interioara a fabricii!

OPERATOR 2: I-auziti ce tipa! (se adreseaza altei persoane)

MEDIC: Ma intelegeti? Am nevoie de 4 sau 5 ambulante de tip C care sa intre la mine aici!

OPERATOR 2: Inca mai are nevoie de 4 ambulante tip C care sa mearga la domnul doctor, nu in cladire... (se adreseaza altei persoane). Deci de la SMURD nu a venit nicio ambulanta?

MEDIC: Nu am nici... Una, care a plecat!

OPERATOR 2: Deci de la SMURD nu a ajuns nicio ambulanta si noi suntem disperati! (se adreseaza altei persoane)

MEDIC: Am 7! Am 1, 2, 3, 4, 5, 6, sunt peste 12 victime grave si nu am ambulante! Ma intelegeti? Haideti ca nu pot sa mai stau sa mai vorbesc!”

Potrivit secretarului de stat Raed Arafat, prima ambulanta a ajuns la clubul Colectiv la ora 22:43, dupa 11 minute de la primul apel la 112. Echipajele SMURD nu ajunsesera, insa, nici la aproape o jumatate de ora de la izbucnirea incendiului.

Raed Arafat dadea declaratii la TV in seara acea, alaturi de inculpatul Gabriel Oprea, si spunea cat de repede s-a intervenit in incendiul de la Colectiv. Apoi l-a sustinut pe Banicioiu in afirmatia ”avem de toate”: coordonare, proceduri, interventie rapida, spitale de arsi, medicamente.

Din pacate, avem statui, gropi in asfalt si, in continuare, coruptia care ucide si NE ucide.

Sursa foto: Agerpres / Liviu Sova