Conform datelor ONU, in fiecare zi producem suficient pentru a hrani 12 miliarde de oameni si, totusi, o treime dintre alimente este risipita. Aproape 1 miliard de oameni sufera de subnutritie, in timp ce 30 - 50% din cantitatea totala de alimente aruncate provine chiar din bucatariile noastre.

„Solutia este clara! Lupta impotriva irosirii alimentelor incepe acasa. Prin intermediul mesajului campaniei noastre, si anume ”Irosirea alimentelor inseamna irosirea vietii”, incurajam pe toata lumea sa pretuiasca hrana Trebuie sa ne schimbam modul de gandire, sa ne asumam responsabilitati. Este important sa reamintim lumii ca hrana este o resursa limitata, de aceea ar trebui sa acordam o deosebita atentie la ceea ce punem in cosul de gunoi. Prin adoptarea principiului Zero Waste Food chiar si pentru o zi pe saptamana, putem avea o contributie semnificativa. Ii invitam pe toti sa se alature luptei noastre impotriva risipei de alimente", spune Hakan Bulgurlu, CEO Arcelik Group, din care face parte Grundig.

3 sfaturi despre cum sa diminuezi risipa alimentara

Punerea in practica a principiului FIFO

In finante, FIFO inseamna First In – First Out (primul intrat, primul iesit); primele bunuri achizitionate sunt, de asemenea, primele bunuri vandute. Aplicati aceeasi regula in frigider! Cand despachetati produsele alimentare, mutati alimentele vechi in partea din fata a frigiderului si puneti produsele noi in partea din spate. Astfel, veti putea consuma totul in timp util.

Combaterea ideilor preconcepute

Incercati sa alegeti si fructele sau legumele mai putin estetice, care de multe ori raman in urma la magazine. Acelea dintre ele care nu arata bine nu sunt neaparat deteriorate sau necomestibile, ci pot fi la fel de nutritive precum cele care arata bine si, de cele mai multe ori, sunt chiar mai ieftine.

Fiti eficienti!

Gatiti toate partile comestibile ale legumelor. Lasati obiceiurile vechi si incercati sa profitati la maximum de legumele si fructele de care dispuneti. Daca gatiti morcovi, utilizati si frunzele intr-o salata. Posibilitatile sunt infinite, indrazniti sa va folositi imaginatia.

Risipa alimentara in Europa in cifre

Europenii au declarat ca alimentele cel mai frecvent irosite sunt fructele (51%) si legumele (52%).

Alte alimente des irosite sunt painea (38%) si produsele lactate (17%). Dulciurile se situeaza la polul opus, fiind cel mai putin rispite (doar 3%).

Conform studiului, europenii aleg daca arunca sau nu un aliment bazandu-se pe aspect (57%), in timp ce in numai 16% dintre cazuri motivul invocat este termenul de valabilitate.

61% dintre europeni incearca sa consume alimentele in apropierea datei de expirare.

36% din europeni cred ca irosesc prea multe alimente, dar numai 56% dintre acestia sunt ingrijorati de cantitatea pe care o risipesc.

84% dintre europeni sunt de acord ca este important sa le transmitem copiilor importanta unui stil de viata sustenabil, cu accent pe nevoia reducerii la minimum a risipei de alimente.

Potrvit studiului realizat de Grundig, Consumatorii care au copii au motive suplimentare pentru limitarea risipei de alimente: este foarte important sa transmita copiilor importanta unui stil de viata sustenabil (81%), sa devina responsabili cu banii (63%) si sa protejeze mediul inconjurator (55%).

Studiul realizat de Grundig a fost efectuat de compania de cercetare Morar, cu peste 3.000 de respondenti din sase tari europene: Franta, Marea Britanie, Germania, Suedia, Turcia si Italia. Esantionul sondajului a fost impartit in mod egal intre tari, regiuni si grupe de varsta, cu un numar aproximativ egal de barbati si femei (1.464, respectiv 1.576), respondenti din fiecare tara (intre 500 si 515 respondenti) si respondenti din fiecare grupa de varsta (18- 34 ani: 954 respondenti, 35 – 49 ani: 923 respondenti, 50+ ani: 1.163 respondenti).

Sursa foto: Dreamstime.com