"Nu exista asa ceva. Nu. Pana la urma Pilonul II e al statului, chiar daca are management privat. Cum sa renuntam, e o legislatie, sunt foarte multi oameni care apartin de acest pilon. Cum sa renuntam", a declarat Lia Olguta Vasilescu, potrivit Agerpres.

Intrebata daca va mai avea loc cresterea transferului contributiei individuale datorata la sistemul public de pensii, de la Pilonul I la Pilonul II, pentru a se ajunge la 6%, cat era prevazut pentru anul 2016, acesta a afirmat ca acel procent a fost stabilit intr-o perioada in care Pilonul II avea nevoie de resurse, dar ca acum nu crede ca mai este cazul ca procentul sa fie urcat in fiecare an.

Lia Olguta Vasilescu declarat ca, in ceea ce priveste Pilonul II de Pensii, nu este vorba de o reducere a contributiilor, iar diminuarea procentului de la 5,1% la 3,75% a fost realizata din cauza intoarcerii sarcinii fiscale, in conditiile in care salariile pe brut cresc cu 20%, dar in suma nominala, cat a fost virat anul acesta catre Pilonul II de pensii, respectiv 7 miliarde de lei, va fi virat si anul viitor.

In prezent, contributia virata catre fondurile de pensii private este 5,1% din salariul brut, nivel nemodificat in ultimii doi ani.

Fondurile participante la Pilonul II aveau in septembrie active nete de 38,16 miliarde de lei, 7 milioane de participanti si 7 miliarde de lei castig net pentru participanti.