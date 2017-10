Victimele incendiului din 30 octombrie 2015 de la Clubul Colectiv au fost comemorate vineri seara, la locul tragediei, in acordurile chitarelor mai multor tineri care au cantat piese ale trupei Goodbye to Gravity, dar si ale lui Vali Sterian si ale formatiilor Phoenix si Pasarea Colibri, scrie Agerpres.

Cateva sute de persoane au venit in mars spre locul fostului club, unde au depus flori, au aprins lumanari si au pastrat un moment de reculegere langa fotografiile celor 65 de tineri care si-au pierdut viata in urma tragediei de acum doi ani si la monumentul din piata Bucur inchinat memoriei acestora.

La mars au luat parte si supravietuitori ai incendiului din Colectiv si rude ale celor decedati. Unii au purtat tricouri imprimate cu fotografiile victimelor.

Unul dintre supravietuitorii tragediei, Alex, a spus ca se putea face mult mai mult in acesti doi ani care au trecut.

"In tarile vestice, atunci cand se intampla un incident, se aduna mai multi oameni si se pune pe hartie: 'aici s-a gresit, asta s-a gresit'. Noi cercetam vinovatii inainte sa rezolvam problemele. Eu cred ca e mai important sa rezolvam problemele si dupa aceea sa aratam cu degetul, sa ii inchidem pe cei vinovati", a spus el.

Alex regreta ca s-a ajuns in aceasta situatie. "Lasandu-ma pe mine la o parte, aici si-au pierdut viata oameni. Imi pare rau ca vin aici cu un gust amar. Din pacate, nu am invatat nimic. Suntem un stat imatur, suntem oameni imaturi, rautaciosi de fel, incapatanati, vrem respect fara sa il oferim. Imi este greu, ca aici era sa imi pierd viata", a mai spus Alex.

Printre cei care au venit la fostul club s-au aflat fostul premier Dacian Ciolos, precum si fostii ministri Dragos Paslaru si Vlad Voiculescu.

Asociatia Colectiv GTG 3010, care a initiat comemorarea victimelor de la Colectiv, a anuntat si organizarea duminica a unei seri "de reunire a celor care au suferit, a celor care au ajutat" si a celor care au fost alaturi de persoanele marcate de tragedie. Incepand cu ora 18,00, la Arenele Romane, va putea fi ascultata muzica interpretata de Orchestra Medicilor Bucuresti "Dr. Emil Nichifor".

Luni, de la ora 18,00, tot la Arenele Romane, va avea loc un concert acustic sustinut de formatiile "Subcarpati", "Coma", "Luna Amara", "Cred ca sunt Extraterestru", "Gray Matters", "Days of Confusion", "Pixels", "Breathelast", "Jinxy Von Ders".

Conform unui comunicat transmis de asociatie, fondurile si donatiile obtinute vor fi folosite atat in beneficiul victimelor din Colectiv, la decontarea tratamentelor si a facturilor medicale, cat si pentru organizarea evenimentului de anul viitor, dorindu-se ca "#3010 Festival" sa fie realizat an de an.

Sursa foto: Agerpres / Grigore Popescu