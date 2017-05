Dupa ce a lucrat 15 ani in vanzari, unde a interactionat in special cu oameni de afaceri si antreprenori, Florin Mindru a luat el insusi calea antreprenoriatului si a infiintat primul intregrator specializat in solutii IT&C. La aproape doi ani de la lansare, IMM Technology Hub are in portofoliu peste 40 de companii si o cifra de afaceri de 300.000 de euro.

Ideea unui astfel de business i-a venit lui Florin dupa ce a lucrat, de-a lungul profesiei, cu peste 5.000 de antreprenori si a inteles care sunt principalele provocari cu care acestia se confrunta zilnic. “Am identificat astfel o zona in care mi-as putea folosi know-how-ul pentru a dezvolta solutii care sa ii ajute sa isi duca business-ul la urmatorul nivel si sa-si atinga potentialul real”, spune tanarul de 34 de ani care la baza are studii de drept.

“Am vazut multe afaceri cu potential foarte mare care nu se dezvolta din cauza ca nu gasesc solutii eficiente sau, de multe ori, nici nu stiu ca ar putea exista astfel de solutii, business-uri care se confrunta cu probleme precum competitia din ce in ce mai puternica, lipsa personalului calificat, a resurselor de finantare, lipsa de cunostinte in domeniul IT&C si a unor solutii care sa eficientizeze si sa personalizeze relatia cu clientii si partenerii sau blocarea in procese logistice si administrative”, mai spune acesta.

Cu o investitie initiala de 60.000 de euro, care a constat in capital de lucur, inchirierea si utilarea spatiului si avansuri pentru leasinguri auto, Florin, alaturi de partenerul sau de afaceri, Valentin Proiecea, pune bazele unei companii care ofera servicii de project management pentru solutii IT&C integrate pentru IMM-uri. In cei aproape doi de existenta, investitia totala s-a ridicat la 100.000 de euro, iar antreprenorul estimeaza o perioada de amortizare de trei ani.

Ce este IMM Technology Hub? “Intr-o singura fraza, suntem singurul integrator specializat in solutii complete IT&C customizate, dedicate antreprenorilor”, spune Florin. Printre acestea se numara servicii de telecomunicatii atat mobile, cat si fixe, software de administrare afaceri (CRM sau ERP), implementare solutii de securitate IT, dezvoltare si design web, mentenanta IT, cloud, servere virtuale sau finantare achizitie echipamente hardware.

“Serviciile pe care le avem in portofoliu acopera toate stadiile de dezvoltarea a unui business, de la lansare (conectivitate, web design, achizitii hardware) si pana la scalarea lui si trecerea la nivelul unde un sistem de planificare si monitorizare tip ERP este un must, nu un moft”, explica acesta.

Cu ce vine nou IMM Technology Hub fata de alte business-uri din piata? “Ceea ce noi facem diferit este ca analizam intregul business si oferim solutii complete pentru client, acesta din urma nefiind nevoit sa se implice in negocieri cu diversi vendori, noi practic preluam proiectul si ne asumam intreaga responsabilitate pentru implementarea acestuia”, sustine Florin.

Inceputurile nu au fost lipsite insa de provocari: pe langa faptul ca a testat mai multe variante pana a ajuns la un model de lucru potrivit, antreprenorul a avut probleme si in recrutarea fortei de munca adecvate pentru un astfel de business. “De asemenea, clientii au fost destul de reticienti, pentru ca fie nu era obisnuiti sa investeasca in astfel de servicii si nu intelegeau foarte bine ce plus valoare pot sa le aduca ele, fie aveau experiente negative in trecut cu furnizori de servicii asemanatoare si nu aveau incredere in noi”, spune Florin.

Cele mai solicitate servicii in cadrul IMM Technology Hub sunt cele de dezvoltare de software pe anumite tipuri de activitati, cele de dezvoltare web si de securitate IT. Portofoliul companiei numara peste 40 de IMM-uri din agricultura, productie, comert online, real estate si din domeniul medical. Echipa este formata din 11 angajati, specializati pe diverse domenii, dar se apeleaza si la consultanti externi.

In ceea ce priveste cifra de afaceri, din 2015 a crescut de opt ori, iar anul trecut s-a ridicat la aproximativ 300.000 de euro. Pentru 2017, antreprenorul si-a targetat o crestere de 40% a cifrei de afaceri.

Tendintele in acest domeniu indica o crestere a solutiilor in cloud pentru aplicatiile software, a variantelor de mobile, dar si a solutiilor de securitate cibernetica, spune Florin. Tot acesta este de parere ca, desi in momentul de fata antreprenorii sunt destul de reticenti la externalizarea serviciilor, in curand tot mai multi vor constientiza avantajul parteneriatului cu o companie specializata si cu expertiza in domeniul IT.

“Ma bucura foarte mult sa vad ca noua generatie de antreprenori vine cu idei diferite despre tool-urile necesare administrarii si promovarii unui business – aici este si plusul de valoare pe care l-au adus multinationalele pentru care majoritatea dintre ei au lucrat si unde au inteles valoarea pe care o poate aduce un sistem integrat informatic si o promovare puternica a business-ului”, incheie Florin.