Device-Hub.net, jucator regional pe piata IoT (Internet of Things) a accesat prima faza a proiectului în cadrul apelului Orizont 2020, cel mai mare program de finantare pentru cercetare si inovare din cadrul Uniunii Europene, oferind grant-uri proiectelor înaintate de IMM-uri din tarile comunitare si partenere.

Start-up-ul va primi 50.000 euro pentru pregatirea documentatiei si dezvoltare de produs pentru faza a doua, unde vor concura pentru o finantare de pana la 2,5 milioane euro. Programul Orizont 2020 este dotat cu fonduri totale de peste 80 miliarde euro în intervalul 2014 - 2020.

Proiectul Device-Hub.net intitulat “Urmatoarea Generatie de Conectivitate IoT (Internet of Things)”, a primit recenzii pozitive din partea comisei, fiind o platforma scalabila ce ofera companiilor si dezvoltatorilor de produse, posibilitatea de a conecta si controla pe internet orice dispozitiv, echipament sau senzor. Tehnologia IoT (Internet of Things) prezentata de DeviceHub.net revolutioneaza modul în care ne raportam la Internet of Things.

Platforma de aplicatii IoT Device-Hub.net ofera posibilitatea crearii de solutii si aplicatii IoT sigure, customizabile ce pot fi rulate centralizat sau descentralizat, atat “on premise” cat si pe servere traditionale, sau platforme cloud elastice precum Google sau Amazon.

DeviceHub este o platforma holistica si modulara, oferind integratorilor posibilitatea de a insera componente si functionalitati logice specifice, de a adauga noi protocoale de comunicatie fie proprietare, fie open source.