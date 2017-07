Nu inceta niciodata sa incerci. O regula de aur in business, pe care Rafe Furst a urmat-o. A reusit sa piarda o avere de sute de milioane de dolari, a mers mai departe si astazi pariaza pe una dintre cele mai revulionare inovatii ale lumii moderne: crypto monedele.

Antreprenorul in serie Rafe Rust stie foarte bine ce inseamna presiunea. A fost jucator profesionist de poker, a castigat mai multe turnee importante si a pariat sute de mii de dolari. Insa, a fondat afaceri si a investit in altele, din calitate de business angels. In toata aventura antreprenoriala a sustinut unicorni, dar a avut parte si de alegeri proaste.

Cheia succesului in poker si in viata este sa continui sa faci decizii inteligente, chiar daca nu iti merge tot timpul bine. Continua sa joci si profita atunci cand ai avantaje – pana la urma vei reusi.

Nu este doar o teorie, pentru ca Furst a experimentat presiunea la cel mai inalt nivel pe care il poate atinge un antreprenor. In 2011, compania de poker online la fondarea careia a contribuit a fost doborata, dupa o frauda a CEO-ului. Antreprenorul a pierdut aproape toata averea sa, incercand sa rezolve aceasta situatie, scrie entrepreneur.com.

Aceasta situatie nu a ramas fara consecinte in viata sa personala, sociala si chiar asupra sanatatii mintale. Dar a continuat sa faca eforturi si a reusit sa iasa mai puternic, mai intelept si gata sa schimbe lumea.

Furst a investit in startup-uri la inceput de drum, si-a folosit abilitatile pentru a strange bani pentru cercetari in lupta anti-cancer sau in design. Acum, isi canalizeaza toata energia si cunostintele pentru ceea ce crede ca este cea mai mare oportunitate de investitie din toate timpurile: crypto monedele.

„Cred ca este cea mai importanta inovatie tehnologica de dupa internet”, spune Furst.

Crypto monedele au devenit din ce in ce mai atractive pentru investitorii din intreaga lume, Bitcoin fiind cel mai reprezentativ exemplu. Ele ofera o solutie foate actuala la nevoia de a schimba, valorifica sau tranfera bani sau active in zilele noastre, de catre persoane sau guverne. Tocmai din acest motiv, Furst crede ca aceasta nevoie va arunca in aer valoarea capitalizarii pietei acestor instrumente financiare.

Si pare sa aiba dreptate. In ultimii doi ani, capitalizarea totala a pietei mondelor crypto a crescut de peste 30 de ani.

In 2011, Bitcoin era singura crypto moneda cunocuta. In timp ce a pariat pe cresterea acesteia, ii era din ce in ce mai clar ca va dura o vreme pana cand semnificatia Bitcoin va fi inteleasa de toata lumea. La finalul anului trecut erau sute de astfel de monede virtuale, lucru ce i-a confirmat convingerea ca aceste inovatii se apropie tot mai mult de punctul in care vor schimba fundamental lumea. „Este descentralizarea banilor si a puterii”, spune Furst.

