Adrian Pacuraru a stiut cam de la gradinita ca vrea sa fie antreprenor, evident, fara sa stie ce inseamna. Prin facultate a si constientizat, asa ca s-a lansat in lumea afacerilor imediat dupa finalizarea studiilor, cu o spalatorie auto. Rezultatele au fost sub asteptari, a fost dezamagit si s-a intors la postura de angajat. Dupa mai multe incercari dar si investitii importante in autocunoastere, dezvoltare, intelegere si depasire de bariere, a pornit o afacere intr-un domeniu promitator si are planuri sa cucereasca lumea.

Adrian a inceput inca din liceu diverse forme de afaceri, a continuat in facultate si nu s-a oprit nici acum. Prima afacere propriu-zisa a fost lansat cam la 2 ani dupa absolvirea studiilor de economie si administrarea afacerilor, in timp ce era angajat – a construit, de la zero, pe o bucata de pamant a bunicilor, o spalatorie auto.

“Am investit acolo o energie si un entuziasm fantastic din partea mea, pamantul bunicilor, banii parintilor, m-am imprumutat si la banca. M-am dat demisia de la job si m-am ocupat personal de afacere timp de 1 an. Nu mi-a placut, nu a fost pe masura asteptarilor mele. M-am intors la job pe o alta pozitie mai provocatoare. Afacerea exista si functioneaza si astazi inchiriata catre altcineva – produce un venit pasiv decent. Au urmat multe idei, incercari, esecuri si reusite mai mici sau mai mari. In toata aceasta perioada am fost angajat”, explica antreprenorul intr-un interviu acordat wall-street.ro.

De la inceputul acestui an este pe cont propriu, consultat extern pentru o companie straina si actionar intr-un startup in IT.

De abia pe la 35 de ani am reusit sa transform din “a simti” in “a sti” (a constientiza) si in “a face”. Mi-a luat ceva timp si am avut nevoie de mult ajutor.

In spalatoria auto a investit 70.000 de euro iar in startup-ul IT 100.000 de euro. Banii au provenit din reteta clasica – FFF (family, friends and other fools), glumeste Adrian. La inceput au fost in special banii familiei iar pe parcurs, in diferitele experiente profesionale avute a invatat sa faca si afaceri cu banii altora.

Startup-ul care ar putea cuceri lumea

Startup-ul in IT in care Adrian a investit 100.000 de euro este Homepod – o firma de cercetare arhitecturala infiintata in 2016, dupa achizitia tehnologiei de la o firma cotata in top 100 cele mai inovative din Marea Britanie, pentru a fi dezvoltata pe piata locala.

“Am dezvoltat o tehnologie inovatoare care poate auto-asambla case performante energetic, pe baza factorului de durabilitate al resurselor arhitecturale. In prezent, nu exista nicio solutie pe piata care sa furnizeze sistemul de personalizare drag-and-drop pentru constructii de case. Homepod este singura tehnologie inteligenta care se auto-asambleaza in functie de KPI-urile personale pentru a reduce deseurile. La nivel european generam 980 milioane de tone/an de deseu din constructii si demolari”, explica Adrian.

Antreprenorul se asteapta la venituri de peste 750 de mii de euro pentru anul viitor, in conditiile in care veniturile estimate in acest an sunt de aproape 150 de mii de euro. Conform calculelor sale, 2019 ar trebui sa genereze venituri de apoape 4,7 milioane euro, dar si un profit de 1,5 milioane euro, daca planurile se vor concretiza.

Impreuna cu alti antreprenori, Adrian continua dezvoltarea tehnologiei Homepod pentru a diminua deseurile provenite din constructii. La nivel european, este o oportunitate de 170 miliarde euro, raportat la numarul de tranzactii cu produse de interior si la nivel de tone de deseu acumulate ce pot fi re-comercializate (peste 980 milioane de tone).

“Acum am fost acceptati intr-un accelarator de afaceri in Europa si construim relatii cu producatori si distribuitori de resurse arhitecturale. Momentan am inceput sa negociem cu alte guverne pentru a extinde sistemul la nivel global. Aici pomenim Brazilia, Statele Unite, Marea Britanie si Franta. Speram ca in maxim 36 de luni sa avem puncte de lucru”, explica antreprenorul.

Pe langa asta, lucreaza si la solutii pentru dezvoltarea creativitatii cujucarii modulare de birou. „Sunt foarte cool si ma ajuta sa ma relaxez iar in curand le vom lansa sub brandul de PLAY”.

Despre obstacole, blocaje si cum sa le depasesti

Drumul antreprenoriatului nu este lipsit de obstacole. Adrian spune ca cele mai mari dificultati de pana acum au fost lipsa de incredere in fortele proprii sau in ceilalti, birocratia dar si lipsa de personal.

In 2016, Adrian Pacuraru a participat la Atelierele de Antreprenoriat derulate de fundatia Romanian Business Leaders. “Am avut o experienta extraordinara pe care o recomand oricui simte ca vrea sa faca pasul spre antreprenoriat. Am intalnit oameni frumosi, care in primul rand m-au inspirat, dincolo de ideile, cunostintele si experientele impartasite”, spune acesta.

Apoi, participarea la Mentoria, program derulat de aceeasi organizatie, a venit in mod natural. Diferenta intre cele doua a fost semnificativa: la Alteliere a fost inspirat, la Mentoria a primit acel imbold pentru a face ce isi doreste. In plus, a intalnit mentorul de care avea nevoie la acel moment.

“Rodica Obancea este in primul rand un om bun si apoi un profesionist desavarsit. De la primele intalniri a identificat exact blocajele cu care ma confrunt si pe parcursul celor 12 luni de intalniri a scos din mine, prin intrebari de maestru, solutii, pasi de urmat, raspunsuri, constientizari. Si pentru ca eu cred ca in viata nimic nu este intamplator, in vara anului 2016 am participat la o alta experienta transformationala - Self Mastery Bootcamp de la Andy Szekely . Energia de acolo, dublata de Ateliere si Mentoria, m-au ajutat sa devin consultant independent si antreprenor cu acte in regula”, povesteste Adrian.

Astfel, antreprenorul a invatat ca trebuie sa se cunoasca foarte bine pe el insusi, ca sa ii poata cunoaste mai apoi pe altii. Sa isi defineaza valorile, obiectivele si ce este cu adevarat important. Desi par lucruri banale, dupa ce a gasit raspunsuri la ele a avut si acces la relatii autentice si parteneriate profitabile.

Adrian este optimist in privinta viitorului, atat al lui, cat si al Romaniei. Peste 10 ani, se vede detinator al unui portofoliu de afaceri si active cu venit pasiv de peste 100 de mii de euro pe luna, implicat in dezvoltarea de noi idei de business, proiecte sociale, echilibrat si facand ce ii place.

De asemenea, se asteapta ca nivelul investitiilor din Romania sa creasca, tara sa fie conectata de autostrazi care sa permita fluxul unitar de produse si servcii.

“Laa nivel de sustenabilitate populatia va face shift-ul spre a consuma lucruri mai sanatoase ceea ce va schimba mindset-ul spre sustenabilite. In acest context lumea va fi mai constienta despre reciclare si va fi dispusa pentru a se organiza pentru a acomoda produse mai sustenabile. Astfel, vedem Homepod ca un model precum Amazon al zilelor noastre si sper ca in acest context lumea va pretui mai mult sustenabilitatea si schimbarile climatice”, incheie Adrian Pacuraru.