Antreprenorii isi gasesc motivatia si curajul de a incepe o afacere in dorinta de a lucra pe cont propriu si de a renunta, de cele mai multe ori, la joburi in corporatii. Este si cazul lui Vlad Curteanu, care a lasat sistemul bancar si s-a dedicat antreprenoriatului dupa ce si-a cumparat un espressor si a devenit atat de pasionat de cafea si de tot ce presupune procesul de productie si preparare incat a pus bazele Fabricii de Cafea.

Povestea lui Vlad Curteanu e ca a oricarui alt antreprenor: renunta la job-ul stabil (in cazul lui dupa o cariera de zece ani in sistemul bancar, ultimul job fiind la BCR) si se avanta in antreprenoriat dupa ce se familiarizeaza cu domeniul. Ceea ce e insa aparte la businessul sau este ca e nisat pe o zona foarte putin dezvoltata in Romania, a productie de cafea la scara mica.

“Nu era ceva ce-mi lipsea in banca, dar voiam sa lucrez independent si orice plusuri ar fi fost, si erau, voiam sa am businessul meu”, povesteste Vlad.

De ce o afacere cu cafea? Spune ca totul a pornit in momentul in care si-a cumparat un espressor si a devenit tot mai interesat de cum se foloseste, de alte echipamente de preparare, ulterior despre arbore in sine si procesul de productie.

Ulterior, a inceput sa se documenteze si sa afle ca in Anglia existau la vremea respectiva – vorbim de 2013, daca astazi in Romania gasim 20 de productori mici, in urma cu patru ani erau doar cativa – microroasters sau prajitori de cafea care produceau cantitati mici, fara sa aiba o uzina in spate.

“In Europa exista acest trend al prajitoriilor de cafea, de a porni un business cu productie la scara mica. Se numeste third wave coffee”, explica Vlad.

Third wave coffe a inceput sa capete amploare in anii 2000, urmand primelor doua miscari din industria de cafea: aparitia gigantilor producatori precum Mondelez, Jacobs, Nestle in anii ‘50 si aparitia producatorilor/coffee shop-urilor care au revolutionat piata in anii 90, precum Starbucks.

Fabrica de Cafea a luat nastere in 2013, cu o investitie de 20.000 de euro din care Vlad a cumparat cuptor, espressor, rasnita si alte echipamente de testare. Spune ca numarul extrem de mic al productatorilor din acel moment l-a ajutat sa se pozitioneze printre pionierii nisei romanesti, insa in prezent dezvoltarea segmentului si chiar aparitia coffee shop-urilor ajuta industria sa creasca.

Un an mai tarziu, a inceput sa produca si sa livreze cafea prajita. In prezent, Fabrica de Cafea are trei directii de business: magazinul online fabricadecafea.ro, unde clientii pot face simple comenzi sau se pot abona, partea de distributie si zona de corporate.

Fabrica de Cafea colaboreaza cu Carturesti, Brutaria cu Maia sau Bacania Veche, iar pe zona de corporate vinde atat cafea, cat si ofera echipamente in baza unui contract comodat. "Fiind doar online si neavand o prezenta stradala, suntem intr-o nisa mult mai restransa, de aceea lucram cu companii si cu distribuitori”, explica Vlad.

Ce produce Fabrica de Cafea

Antreprenorul importa cafea din Columbia, Guatemala, Brazilia si Honduras de la negustorii din marile porturi europene. Este mult mai scump decat daca ar importa din tara de origine, insa pentru asta ar avea nevoie de cantitati mari.

“Inainte de a cumpara cafeaua efectiv, luam mostre si testam metodele de preparare. Noi in prezent avem trei origini – Columbia, Guatemala si Brazilia – si un blend al nostru, 585”, spune Vlad.

Cafeaua de single origins provine dintr-o singura regiune, in timp ce blendul reprezinta un sortiment de cafea obtinut prin amestecul a mai multor tipuri de cafea. “Sunt 2 ratiuni pentru care se foloseste blendul: economice, iti reduci costurile pentru ca amesteci o cafea ieftina si de o calitate mai slaba cu una care sa-i dea caracter sau combini mai multe tipuri de cafea pana ajungi la o gust reprezentantiv pentru tine, cum avem noi Blend 585”, explica Vlad.

“Cand am inceput sa citesc mai mult despre acest domeniu am crezut ca lucrurile sunt destul de stabilite, insa pe masura ce am aprofundat subiectul, mi-am dat seama ca lucrurile se schimba in fiecare saptamana, poate nu chiar ca in industria IT, dar nu foarte departe, de la modul in care se cultiva planta, la modul de prelucrare si preparare".

Ca tip de cafea, Vlad prajeste doar cafea arabica, pe care o considera mai aromata, dar mult mai pretentioasa decat robusta. “Ai multe feluri si soiuri ale plantei, in fiecare tara exista o varietate, noi pe site scriem toate detaliile, inclusiv altitudinea la care a crescut planta pentru ca influenteaza foarte mult aroma. Daca conditiile in care creste sunt mai vitrege, planta se concentreaza pe dezvoltarea fructului pentru a propaga specia, in schimb, daca conditiile sunt mai bune si nu sunt diferente mari intre temperaturi, energia este concentrata pe cresterea plantei. Pe noi ne intereseaza prima varianta, cazul in care fructul de cafea contine mai multe zaharuri si aroma cafelei este mai intensa”, explica Vlad.

"Una dintre frumusetile domeniului este ca nu poate cineva sa spuna ca detine adevarul absolut intr-ale cafelei, ca asa se face. Totul depinde de gust, fiecare are reteta si chimia lui, este un domeniu foarte deschis, democratic".

Fabrica de Cafea, vanzari de 90.000 de euro

Dupa productie, care se ridica la 50 de kg de cafea prajita zilnic, vanzarile Fabrica de Cafea au fost, anul trecut, de 25.000 de euro. Toate cele trei directii de business (online, distribuitori, companii si evenimente) au contribuit in procent asemanator la vanzarile totale.

Pretul unei pungi de cafea de origine costa 36,95 lei, blendul 585 costa 38,90 lei, iar abonamentul lunar porneste de la 33 lei si 35 lei pentru blend. Cum difera preturile din online catre companii? “Sunt cam la fel, companiilor le vindem o cantitate mai mare, in mod normal le-am face o reducere, insa le oferim espressoare sau filtre si preturile raman aceleasi”, spune antreprenorul.

Cele mai vandute tipuri de cafea sunt Columbia si Blend 585, insa clientii prefera cafeaua boabe, urmata indeaproape de cea macinata pentru ibric, filtru si espresso, desi Fabrica de Cafea dispune de mai multe metode, precum aeropress, coldbrew sau chiar french press.

Valoarea bonului mediu se ridica la 120 de lei, iar prima jumatate a anului curent I-a adus antreprenorului incasari de 40.000 de euro. Vlad estimeaza ca va incheia anul cu vanzari de 90.000 de euro.

“Suntem intr-o faza in care cresterea procentuala e foarte mare, dar fiind in al treilea an de activitate full nu stiu daca e relevant, fata de anul trecut suntem la peste 100%, sunt foarte bine, dar nu stiu cat de relevant, in principal sunt multumit ca suntem in crestere cu numarul de clienti care se intorc catre noi”, spune antreprenorul.

Investitia de 20.000 euro s-a amortizat dupa trei ani, insa antreprenorul se pregateste de cresterea capacitatii de productie si planuieste chiar sa deschida un coffee shop in anul urmator, ceea ce vor presupune investitii asemanatoare.

Cum vede evolutia pietei romanesti de microroasters? “O sa creasca pentru ca romanii sunt tot mai interesati de cafeaua proaspat prajita si renunta la cafeaua din comert. E loc de crestere, dar si de inovatie in domeniu, pe masura ce vii cu noi metode de a prepara cafeaua, dar si de o comercializa”, incheie Vlad Curteanu.