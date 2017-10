Founder Institute este un program lansat in Silicon Valley unde antreprenorii aspiranti intra doar daca trec de un test care demonstreaza daca ai skill-urile de afaceri necesare pentru management.

Peter Barta, antreprenor in serie si fost CEO al Fundatiei Post-Privatizare, cu studii la Harvard Business School, a fost invitatul nostru e la emisiunea "Ziua Zero" pentru a vorbi despre aceasta oportunitate.

Reluam mai jos ceea ce am discutat cu Peter Barta, chiar in cuvintele acestuia. El este unul dintre cei care a pornit capitolul din Romania, alaturi de Dan Mihaescu, Marius Mitroi si Alex Dascalu.

Ce este Founder Institute?

"Noi spunem ca Founder Institute nu e un program de educatie antreprenoriala. E un program de accelerare de 3 luni si jumatate in care ne concentram pe cele 3 elemente cheie ale unei initiative antreprenoriale. Ne gandim la idee, la antreprenor in sine, sa vedem daca are capacitatea sa-si duca ideea la bun sfarsit, ne gandim la echipa si ne gandim la procesul in sine. Sunt 3 elemente esentiale"

"Din start pleci cu o analiza a aptitudinilor tale care are o acuratete de 85% si iti spune daca tu ca antreprenor ai ce trebuie si-ti spunem daca ai aceste aptitudini sau nu. Acest test ADN sa fie facut de catre echipa"

"E un program foarte dur in care absolva mai putin de 35% din cei care intra in program. Dar din cei care au trecut, peste 20% au ridicat cu succes finantari de la seed, pana la Series A si asa mai departe."

Cine poate aplica?

"Ne intereseaza oamenii din zona corporate. Ne intereseaza cei care considera antreprenoriatul ca o noua cariera. Acest gen de persoana ne intereseaza cu precadere. Pe ei ii targetam in primul rand. Asta nu inseamna ca nu acceptam alti antreprenori. E un program potrivit atat timp cat esti dispus si dedicat la nivel de timp. Programul necesita un efort de 35 de ore pe saptamana de munca efectiva."

"Exista o taxa de inscriere redusa in jur de 400 de euro. Daca vei termina programul, exista o componenta in care programul in sine te va ajuta sa-ti incorporezi business-ul si va obtine procent din companie."

"Asteptam 75 de persoane care sa se inscrie sa dea testul. Din estimarea noastra, vor ramane cam jumatate, 30-35 de participanti in prima cohorta de program. Vom avea 2-3 sesiuni de recrutare ca sa ajungem la un numar optim pentru cei care sa dea testul efectiv. Testul e gratuit."