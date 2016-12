Trecerea intr-un nou an aduce sentimentul unui nou inceput si este un motiv de sarbatoare pentru oamenii de peste tot, care petrec alaturi de prieteni. In acelasi timp, este un moment in care toata lumea spera la ce este mai bun si de aceea exista si obiceiuri specifice pentru a se asigura ca anul care incepe va fi unul bun, potrivit unei analize a Tripta.ro .

De la un anumit tip de lenjerie la traditii care implica mancare sau bautura: traditiile de Anul Nou variaza pe glob

Daca Anul Nou te va gasi in Spania sau Portugalia anul acesta, traditia locala spune sa mananci o boaba de strugure la fiecare dintre cele 12 batai ale ceasului la miezul noptii, pentru prosperitate – se crede ca aceia care nu reusesc sa manance numarul corect de struguri la momentul potrivit, sunt in pericol de a avea ghinion in anul care incepe.

In Cehia, oamenii vor sa afle ce le rezerva viitorul de Anul Nou, si fac asta de obicei cu ajutorul unui mar. Fructul este taiat in jumatate si forma miezului da indicii despre soarta: daca este o cruce prevesteste lucruri rele, dar daca este in forma de stea, va urma fericire.

Tot cu ajutorul fructelor afla lucruri despre viitor si persoanele din Turcia – ei aleg rodii pe care le arunca din balcon in strada. Ei cred ca pe cat “explodeaza” mai tare, cu atat mai bogat va fi anul care urmeaza.

Un obicei popular de Anul Nou in Rusia este sa scrii o dorinta pe o bucata de hartie care apoi este arsa iar scrumul este pus intr-un pahar de sampanie. Pentru ca dorinta sa se indeplineasca, sampania trebuie sa fie bauta inainte ca ceasul sa bata miezul noptii.

Italienii, brazilienii si argentinienii au obiceiuri legate de purtatea de obiecte specifice de imbracaminte, pentru a atrage norocul in anul care incepe. In Italia traditia spune ca toata lumea trebuie sa poarte lenjerie rosie, in timp ce in Brazilia oamenii trebuie sa poarte alb, fie lenjerie sau alte articole de imbracaminte, in Argentina lenjeria trebuie sa fie roz pentru a intampina asa cum se cuvine Noul An iar in Venezuela culoarea trebuie sa fie galben.

In Chile se mananca linte atunci cand ceasul bate miezul noptii, deoarece cred ca astfel incep un nou an prosper, in timp ce in Irlanda o traditie straveche este sa se loveasca peretii casei cu franzele de paine pentru a goni spiritele rele si a invita spiritele bune in anul care incepe.

Unde calatoresc romanii de Revelion 2017

Tripsta s-a uitat la destinatiile alese de romani pentru calatoriile de Anul Nou de anul acesta. Principalele alegeri au fost Dubai, Istanbul si Roma, cu o suma medie cheltuita de 425,75 Euro pentru zborurile lor din aceasta perioada a anului.

Calatorii au o varsta medie de 30 de ani si au planificat calatoriile cu grija, finalizand rezervarile in medie cu 139 de zile in avans si si-au propus sa petreaca in medie 6 zile in vacanta.

Cea mai scumpa rezervare pentru aceasta perioada a fost facuta pentru un zbor dus-intors pentru 2 persoane care vor petrece o vacanta de 9 zile in Tenerife, pentru care un roman a platit 824,77 euro.

Tripsta.ro a inregistrat anul trecut o cifra de afaceri de 930.000 euro (4,2 mil.lei), iar pentru 2016 Marius Negre estimeaza afaceri de peste 1,6 milioane euro, in crestere cu 75%. Tripsta activeaza in Romania din 2012, iar in prezent are 70 de angajati.

Sursa foto: g-stockstudio/Shutterstock.com