Desi 70% din business-ul Eximtur este generat de calatoriile de afaceri, antreprenoarea spune ca acest segment transforma turistii de business in turistii de leisure ulterior. Insa, chiar si asa, miza trebuie sa fie pe evenimente, cum sunt concertele.

"Din experienta am vazut ca organizarea de evenimente este mai aproape de a pune Romania pe harta Europei. Principalul punct cheie pentru brandingului Romania este turismul in orase legate de evenimente. Dupa aceea, sigur, turismul cultural, turismul balnear. Dar de circuite culturale nu putem vorbi pana nu avem drumuri. Deocamdata nu este cazul, ca nu pot fi facute. In schimb, ganditi-va ce inseamna Festivalul Untold la Cluj-Napoca si cat turism se face cu ocazia acestui festival. Toate hotelurile sunt pline. Si Festivalul TIFF. Oricum cu asta incepi sa faci incoming. Cine nu face si nu a inteles asta, greseste. Turistii clasici care veneau cu autocarul… o sa vina, dar nu acum, mai tarziu", sustine proprietara Eximtur.

Morariu ca evenimentele atrag cei mai multi turisi si, in plus, cei mai multi turisti straini care vin in Romania vin pe seama binecunoscutelor concerte.

Evenimentul care aduce cei mai multi turisti este Festivalul Untold din Cluj, care anul trecut a atras 30.000 de straini care practic lasa bani in Romania. Alte evenimente care atrag atentia turistilor straini sunt TIFF, Festivalul George Enescu si Festivalul de Teatru din Sibiu.

Pentru a atrage turisti straini, ministrul Turismului a declarat ca vrea sa promoveze turismul religios, insa Lucia Morariu considera ca acesta trebuie legat de gastronomia din Bucovina pentru a fi relevant.

Romania a fost vizitat anul trecut de 2,47 milioane de straini, ceea ce a fost un record in ultimele decenii, potrivit INS.

