Reducerile la Targul de Turism care se deschide joi sunt in marea majoritate de 25-30%, dar ajung si pana la 50%, ofertele cuprinzand vacante pentru Paste, city-break-uri, vacanta de vara, circuite culturale si vacante exotice, a declarat presedintele Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism (ANAT), Alin Burcea., care a mentionat ca vacantele pe litoralul romanersc si in Grecia s-au scumpit in 2017 fata de anul trecut.

A 37-a editie a Targului de Turism al Romaniei va avea loc intre 16 si 19 februarie. Participanti vor fi din: Romania, Austria, Bulgaria, Croatia, Rusia, Grecia, Israel, Republica Moldova, Palestina, Polonia, Republica Dominicana, Turcia si Ungaria. Litoralul va fi mai scump decat anul trecut, unde anul acesta exista 25 de hoteluri all inclusive, la fel si ofertele pentru Grecia. ”Nu toate hotelurile sunt mai scumpe, dar unele pachete sunt cu cateva procente mai mari decat anul trecut. Vacantele pe Grecia vor fi intre 3 si 7% mai scupe fata de anul trecut”, a spus Burcea, conform News.ro.

ANAT estimeaza ca vor exista cresteri in ceea ce priveste litoralul romanesc, statiunile balneare, dar si city break-urile in orase. ”De asemenea, exista capacitate de cazare suficienta in Romania cat sa poate dubla numarul turistilor straini”, a adaugat presedintele ANAT. Agentiile de turism prezente la targ propun destinatii noi fata de anii anteriori, intre care: Gran Canaria, Ischia, Cipru de Nord, vor relua vacantele in Kos si totodata vor continua promovarea ofertelor de pachete de vacanta lansate anul trecut: Croatia, Portugalia si Muntenegru. La targul de turism din primavara anului trecut vanzarile au ajuns la 8-10 milioane euro.

Sursa foto: Aleksandar Todorovic / Shutterstock.com